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مع بدء جولة مفاوضات جديدة.. هل ثمة انفراجة بصفقة تبادل الأسرى في غزة ووقف الحرب؟
مع بدء جولة مفاوضات جديدة.. هل ثمة انفراجة بصفقة تبادل الأسرى في غزة ووقف الحرب؟
سبوتنيك عربي
مع عودة مسار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث جولة المباحثات الجديدة، والتي ربما توقف الحرب على قطاع غزة. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T17:32+0000
2025-01-03T17:32+0000
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وفي ظل فشل كافة المحاولات السابقة، وتعنت إسرائيل المستمر وفرضها الكثير من الشروط الإضافية، يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية نجاح هذه الجولة في وقف الحرب وتبادل الأسرى.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفد التفاوض سيتوجه إلى الدوحة، يوم الجمعة، من أجل المباحثات.ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع حركة حماس، "لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة".صفقة قريبةاعتبر الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أنه رغم تعنت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل قريبًا، حتى لو كان بشكل جزئي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "‎الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة اليوم الجمعة لمواصلة المحادثات حول الصفقة مع حركة حماس، والمقاومة تبدي مرونة كبيرة فيما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني لإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".وقال إن ‎هناك تقدما بطيئا في مفاوضات صفقة التبادل، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.ويرى صافي أن إرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة، وربما يحدث تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو الذي دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة، لا سيما وأن الجهود المصرية والقطرية حاضرة من أجل الوصول إلى صفقة توقف الحرب على غزة وتنهي مسلسل الإبادة الجماعية.سيناريو قريبوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأمور الآن أقرب من أي وقت مضى في أن نشهد هدنة إنسانية في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وذلك مع دخول ترامب البيت الأبيض، حيث سيعلن بنفسه عن الهدنة، ويظهر وكأنه تمكن من تحقيق ما فشل فيه بايدن وإدارته في قطاع غزة، بالتالي يصبح إنجازا كبيرًا له.وأكد أن الهدنة أولية وقد تفضي للحديث عن هدنة أطول وعن مستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مبديًا تفاؤله من التوصل لهدنة ووقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال جولة المفاوضات الحالية.وأوضح أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح هذه الجولة من المفاوضات، لكن نتنياهو كان يفسدها كلما تم الاقتراب من التوصل لاتفاق، وذلك لاستغلال الوقت من أجل وصول ترامب للسلطة، حتى لا ينسب هذا الإنجاز لبايدن، وهو أقرب سيناريو.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لا تزال هناك فجوات في المفاوضات وأبرزها يتعلق بعدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم".وأكدت الصحيفة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
https://sarabic.ae/20250103/إعلام-إسرائيل-مستعدة-للتفاوض-على-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-في-المراحل-التالية-من-اتفاق-الأسرى-1096454929.html
https://sarabic.ae/20250103/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-عدد-من-المناطق-في-غزة-بالإخلاء-فورا-بعد-إطلاق-قذائف-منها-1096442787.html
https://sarabic.ae/20250103/مذيعة-مصرية-توبخ-ضيفها-الأمريكي-لتصرفه-عند-حديثها-عن-معاناة-أطفال-غزة-فيديو--1096442224.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, غزة, لبنان

مع بدء جولة مفاوضات جديدة.. هل ثمة انفراجة بصفقة تبادل الأسرى في غزة ووقف الحرب؟

17:32 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
مع عودة مسار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار إلى الدوحة حيث جولة المباحثات الجديدة، والتي ربما توقف الحرب على قطاع غزة.
وفي ظل فشل كافة المحاولات السابقة، وتعنت إسرائيل المستمر وفرضها الكثير من الشروط الإضافية، يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية نجاح هذه الجولة في وقف الحرب وتبادل الأسرى.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفد التفاوض سيتوجه إلى الدوحة، يوم الجمعة، من أجل المباحثات.
وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات مع حركة حماس، "لم تصل لطريق مسدود والنقاشات قائمة بشأن المرحلة الأولى من الصفقة".
جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
إعلام: إسرائيل مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الأسرى
16:52 GMT

صفقة قريبة

اعتبر الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أنه رغم تعنت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل قريبًا، حتى لو كان بشكل جزئي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "‎الوفد الإسرائيلي وصل إلى الدوحة اليوم الجمعة لمواصلة المحادثات حول الصفقة مع حركة حماس، والمقاومة تبدي مرونة كبيرة فيما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني لإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".
وقال إن ‎هناك تقدما بطيئا في مفاوضات صفقة التبادل، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويرى صافي أن إرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة، وربما يحدث تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو الذي دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة، لا سيما وأن الجهود المصرية والقطرية حاضرة من أجل الوصول إلى صفقة توقف الحرب على غزة وتنهي مسلسل الإبادة الجماعية.
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الجيش الإسرائيلي يأمر سكان عدد من المناطق في غزة بالإخلاء فورا بعد إطلاق قذائف منها
12:04 GMT

سيناريو قريب

من جانبه، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن نتنياهو سحب الوفد المفاوض بسبب عيد الشموع اليهودي، واستغل هذه الفترة من أجل وضع شروط جديدة، ومن ثم أعاده للتفاوض مجددًا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأمور الآن أقرب من أي وقت مضى في أن نشهد هدنة إنسانية في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، وذلك مع دخول ترامب البيت الأبيض، حيث سيعلن بنفسه عن الهدنة، ويظهر وكأنه تمكن من تحقيق ما فشل فيه بايدن وإدارته في قطاع غزة، بالتالي يصبح إنجازا كبيرًا له.
وأكد أن الهدنة أولية وقد تفضي للحديث عن هدنة أطول وعن مستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مبديًا تفاؤله من التوصل لهدنة ووقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال جولة المفاوضات الحالية.
وأوضح أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح هذه الجولة من المفاوضات، لكن نتنياهو كان يفسدها كلما تم الاقتراب من التوصل لاتفاق، وذلك لاستغلال الوقت من أجل وصول ترامب للسلطة، حتى لا ينسب هذا الإنجاز لبايدن، وهو أقرب سيناريو.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
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11:37 GMT
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن".
وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لا تزال هناك فجوات في المفاوضات وأبرزها يتعلق بعدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم".
وأكدت الصحيفة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".
وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
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