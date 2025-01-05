https://sarabic.ae/20250105/الجيش-الروسي-يحسن-مواقعه-في-اتجاهات-عدة-بمنطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1096488393.html

الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يحسن مواقعه في اتجاهات عدة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الروسي حسّنت مواقعها وسيطرت على مواقع أكثر فائدة في العديد من الاتجاهات، في منطقة العملية العسكرية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T09:26+0000

2025-01-05T09:26+0000

2025-01-05T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية"زواوضح البيان، أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 450 عسكريًا، ومركبتي مشاه قتالية، وعشر شاحنات صغيرة، وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة خورتيتسا للحرب الإلكترونية".وأردف: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين للعدو شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 عسكريا، ومركبة مشاة قتالية وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر" و صاروخ من من طراز "هيمارس"، 174 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250102/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك---1096415130.html

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