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"أنصار الله" تعلن مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي جنوبي حيفا
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بكين: الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية
بكين: الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، أن الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية ولكنها تشوه سمعة الدول الأخرى. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T06:02+0000
2025-01-05T06:02+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ليو بينغيو تعليقا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي المبادر والبادئ بالهجمات السيبرانية والسرقات في جميع أنحاء العالم، وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى".وتابع: "تواصل الولايات المتحدة توجيه الاتهامات دون أدلة جوهرية، بهدف تشويه سمعة الصين من خلال فرض عقوبات على الشركات الصينية".وأكد ليو بينغيو أن بكين لا توافق على هذا النهج، وتعارض، في إطار القانون، أي شكل من أشكال الهجمات السيبرانية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق فرض عقوبات على شركة"Integrity Technology Group" الصينية، متهمة إياها بتسهيل الهجمات السيبرانية الحكومية.جاء ذلك عقب اتهام الوزارة الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية للوزارة.السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع موسكوالسفير الصيني لدى روسيا: واشنطن ستواجه الهزيمة أمام "قوة الصين"
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بكين: الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية

06:02 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، أن الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية ولكنها تشوه سمعة الدول الأخرى.
وقال ليو بينغيو تعليقا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية لوكالة "سبوتنيك": "تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي المبادر والبادئ بالهجمات السيبرانية والسرقات في جميع أنحاء العالم، وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى وقف هجماتها السيبرانية في جميع أنحاء العالم، وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى".

وتابع: "تواصل الولايات المتحدة توجيه الاتهامات دون أدلة جوهرية، بهدف تشويه سمعة الصين من خلال فرض عقوبات على الشركات الصينية".

وتابع "الولايات المتحدة تتوصل إلى استنتاجات دون أدلة جوهرية، وتوجه اتهامات لا أساس لها وتشوه سمعة الصين من خلال فرض عقوبات على كيانات صينية. وهذا أمر غير مسؤول للغاية ويستبدل الصواب بالخطأ".

وأكد ليو بينغيو أن بكين لا توافق على هذا النهج، وتعارض، في إطار القانون، أي شكل من أشكال الهجمات السيبرانية.
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وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق فرض عقوبات على شركة"Integrity Technology Group" الصينية، متهمة إياها بتسهيل الهجمات السيبرانية الحكومية.
جاء ذلك عقب اتهام الوزارة الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية للوزارة.
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