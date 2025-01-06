https://sarabic.ae/20250106/إيران-تحسم-حقيقة-تصريح-وزير-خارجيتها-بشأن-خطورة-الحكومة-الإسلامية-في-سوريا-1096518252.html

إيران تحسم حقيقة تصريح وزير خارجيتها بشأن "خطورة الحكومة الإسلامية" في سوريا

إيران تحسم حقيقة تصريح وزير خارجيتها بشأن "خطورة الحكومة الإسلامية" في سوريا

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مقولة متداولة لوزيرها، عباس عراقجي، مفادها أن "الحكومة الإسلامية في سوريا تشكل خطرا على طهران". 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T09:11+0000

2025-01-06T09:11+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "يجب علينا جميعا أن نكونوا حذرين للغاية في إعادة نشر الأخبار والتقارير التي يمكن الشك في طبيعتها وصحتها منذ البداية".وأردف: "هذا الخبر الذي تم نشره غير صحيح على الإطلاق، كما أنه من السهل جدا التحقق منه، ويمكنكم الرجوع إلى المقابلات الأصلية لوزير الخارجية الإيراني، وكلام المسؤولين الآخرين لدينا، وترون أن هذه الأخبار كاذبة فعلا، وتهدف إلى خلق الفتنة بين دول المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "من الواضح في هذه الأيام، أن مثل هذه الأخبار يتم طرحها ومناقشتها حسب تطورات المنطقة من أي مصدر".وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، بأن قرارات بلاده بشأن سوريا لا تعتمد على الشعارات أو التغيرات الشكلية، بل تُبنى على الأفعال.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، بأن تصريحات عراقجي، جاءت خلال مقابلة مع شبكة تلفزيونية صينية، أكد خلالها أن تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف المقابل هناك، وأن بلاده تتمتع بحسن نية كاملة وتسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا.وقال عراقجي: "إيران تنتظر أن تعلن الحكومة الانتقالية سياساتها تجاه المنطقة والدول الأخرى، وتحقق الاستقرار المطلوب، حيث نرغب في الإسهام في استقرار سوريا وضمان أمن جميع المكونات فيها".واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "لا ينبغي أن تتحول سوريا إلى ملاذ للإرهابيين أو مصدر تهديد لجيرانها والمنطقة. هذه مبادئ متفق عليها بين جميع الأطراف في المنطقة".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025 وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.

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