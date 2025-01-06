https://sarabic.ae/20250106/باحث-في-الشأن-الدولي-سياسة-كييف-تعاكس-بنى-المجتمع-وحياة-ترامب-معرضة-للخطر-1096526186.html

باحث في الشأن الدولي: سياسة كييف تعاكس بنى المجتمع وحياة ترامب معرضة للخطر

باحث في الشأن الدولي: سياسة كييف تعاكس بنى المجتمع وحياة ترامب معرضة للخطر

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الدولي والروسي، الدكتور محمد سيف الدين، أنّ إدارة كييف للأزمة الأوكرانية تسببت بخلق المزيد من المشاكل، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تقتصر على... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T11:57+0000

2025-01-06T11:57+0000

2025-01-06T11:57+0000

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تقارير سبوتنيك

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وتطرق سيف الدين في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أدان ممارسات نظام كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو"، قائلاً: "هذا العمل هو جزء طبيعي من عمل هذه المنظمات". وأكد أنّ "جزءاً من عمل هذه المنظمات يأتي في مسار سياسي تغييري يؤثر على الأزمة بشكل تدريجي، وتعاطي نظام كييف مع السكان الناطقين بالروسية كان من بين العوامل التي أثرت في هذا التحول".وأوضح الخبير في الشأن الدولي أنّ "الممارسات الأوكرانية والسلطة لا تتواءم مع الشعب الأوكراني، بل هي موجهة ضد روسيا في سياق سياسي يحاول منعها من التأثير على هذه الشعوب". وفي ما يتعلق بتطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، قال سيف الدين إنّ "الأزمة الأوكرانية شهدت تغييرات تدريجية في الموقف الأوروبي، حيث بدأت بعض الدول الأوروبية تقبل فكرة الحل السياسي تدريجياً". وبيّن أنّ "هذه التغييرات قد تشمل زيادة الضغط في ملف الطاقة، خاصة مع انتهاء بعض الاتفاقات في 31 من الشهر الماضي"، مؤكدا أنّ "الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا لم تحقق أهدافها، وأن الصراع بدأ يستنزف بشكل تدريجي دون تحقيق نتيجة ملموسة، والغرب بدأ يشعر بالخطر المتزايد جراء تصاعد مخاطر الصراع".وأوضح أنّ "هناك ممثلين للولايات المتحدة داخل هذه المنظمات الذين سيدفعون في اتجاه سياسات معينة، وأن هناك تغيرًا في الموقف الأمريكي الذي بدأ يتجه نحو قبول حل سلمي نوعاً ما"، مشيرا إلى أنّ "التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية قد تكون وشيكة مع احتمال احتفاظ روسيا بالأراضي التي ضمتها".وحول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أشار سيف الدين إلى أنّ "الأخير يسعى إلى تغيير السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا، حيث يقترح تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وإرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا وهو ما رفضته روسيا سابقًا، وبالتالي فإن ترامب لا يعالج أساس المشكلة بل يسعى إلى تأجيلها".وتحدث سيف الدين عن تعقيدات الوضع السياسي الأمريكي، حيث أكد أنّ "هناك مخاوف من أن يتخلى ترامب عن حلفائه". وقال سيف الدين: "ترامب يسعى لتوسيع الإمبراطورية الأمريكية عبر السيطرة على غرينلاند وبنما وكندا"، مشيراً إلى "شبكة المصالح الكبيرة بين المجتمعات الصناعية العسكرية والطبية، التي لا ترغب في تغيير الإدارة العميقة التي تعارض مشاريع ترامب مما يعرّض حياته للخطر".كما ذكر الخبير في الشأن الدولي والروسي أنّ "حزم الأسلحة كانت تصل إلى كييف قبل العملية العسكرية الروسية"، ما يشير إلى أنّ "الغرب كان يحضر هذه الساحة لتكون قنبلة في وجه الصعود الروسي". وأضاف أنّ "موضوع الهدنة مرتبط بصراعات أكبر بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التأثيرات الداخلية الأمريكية".وأوضح أنّ "هناك تسوية تتشكل تدريجياً، مع احتفاظ روسيا بالأراضي التي انضمت إليها، إلا أن هناك قضايا أساسية وثوابت روسية لا تزال بحاجة إلى حل".وأشار سيف الدين إلى أنّ "وحدة الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة ستكون معرضة للخطر، حيث قد يُجبر الاتحاد على اتخاذ قرار بشأن علاقاته مع الولايات المتحدة أو مع الصين"، لافتا إلى أنّ "خيارات أوروبا في مجال الطاقة ستعتمد بشكل أساسي على الأسعار التي ستقدم لها، في ظل الأوضاع المتغيرة في هذا الملف".إعلام: أوكرانيا تمكنت من تعبئة 200 ألف شخص فقط في 2024 من أصل 500 ألف مخطط لحشدهمالخارجية الروسية: واشنطن وكييف تتحملان مسؤولية وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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