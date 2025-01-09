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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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تركيا تخطط لإدارة مستشفيات سورية عدة بشكل مباشر
تركيا تخطط لإدارة مستشفيات سورية عدة بشكل مباشر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم دعم نظام الرعاية الصحية في سوريا، ومن المخطط أن تدير تركيا عددًا من المستشفيات في المنطقة الإدارية الخاصة بشكل مباشر. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T08:32+0000
2025-01-09T08:32+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة: "تستعد تركيا لدعم نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، وزار نائب وزير الصحة حسين كورشات كيربييك، دمشق لهذا الغرض والتقى بوزير الصحة السوري ماهر الشرع.وقال كيربييك إنه يمكن إنشاء نظام رعاية صحية رقمي، كالذي موجود في تركيا، ستتلقى سوريا الدعم على شكل أدوية ومعدات طبية.وحسب الصحيفة، خلال زيارة المسؤول التركي إلى سوريا، تم تسليم كمية كبيرة من الأدوية إلى سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولارمجلس الوزراء السعودي يجدد موقف بلاده الداعم لأمن سوريا واستقرارها
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تخطط لإدارة مستشفيات سورية عدة بشكل مباشر

08:32 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم دعم نظام الرعاية الصحية في سوريا، ومن المخطط أن تدير تركيا عددًا من المستشفيات في المنطقة الإدارية الخاصة بشكل مباشر.
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة: "تستعد تركيا لدعم نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، وزار نائب وزير الصحة حسين كورشات كيربييك، دمشق لهذا الغرض والتقى بوزير الصحة السوري ماهر الشرع.
وقال كيربييك إنه يمكن إنشاء نظام رعاية صحية رقمي، كالذي موجود في تركيا، ستتلقى سوريا الدعم على شكل أدوية ومعدات طبية.

وذكرت الصحيفة أن بعض المستشفيات التي لا تعمل حاليًا قد يتم تشغيلها بشكل مباشر من قبل تركيا.

وحسب الصحيفة، خلال زيارة المسؤول التركي إلى سوريا، تم تسليم كمية كبيرة من الأدوية إلى سوريا.
الجيش التركي في جرابلس السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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05:48 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
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