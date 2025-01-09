https://sarabic.ae/20250109/42-إصابة-بالفيروس-الرئوي-البشري-في-دولة-عربية-خلال-عام-2024-1096616916.html

42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري في دولة عربية خلال عام 2024

42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري في دولة عربية خلال عام 2024

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) خلال عام 2024. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T09:23+0000

2025-01-09T09:23+0000

2025-01-09T09:23+0000

أخبار الأردن

الأخبار

الصين

أخبار العالم الآن

العالم

فيروس كورونا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104509/54/1045095479_30:0:1808:1000_1920x0_80_0_0_8577395df784eebfa790dd42fd9e8f34.jpg

وأوضح مدير إدارة الأوبئة الأردنية، الدكتور أيمن مقابلة، في تصريحات لموقع "الغد" الأردني، أن "الفيروس ليس جديدًا ولكنه يثير اهتمامًا بسبب انتشاره في بعض المناطق، مثل الصين، وتصاعد المخاوف بشأن تأثيره على الصحة العامة".وأكد مقابلة، أن "الفيروس الرئوي البشري (HMPV) يُعد من الأمراض التنفسية المعروفة منذ عام 2001، حيث اكتُشف لأول مرة في هولندا"، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يصيب الأطفال في سن السنتين فما دون، بالإضافة إلى كبار السن الذين يعانون من ضعف في المناعة.ووفقا له، "سجلت المملكة الأردنية الهاشمية 42 إصابة بالفيروس خلال عام 2024، دون تسجيل أي وفيات"، موضحا أن أعراض الفيروس تشبه الإنفلونزا العادية، لكن يتميز عنها في أن الكشف عن الإصابة يتم من خلال الفحوصات المخبرية، وأن أعراضه أخف وطأة مقارنة بالإنفلونزا الموسمية.وأضاف أن "الفيروس يصنف كمرض "قليل الخطورة" مقارنة بفيروسات أخرى مثل كورونا"، مؤكدا أن الفيروس موسمي، ينتشر في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانتها بين 3 إلى 6 أيام.وتثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو "كوفيد-19".يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن.وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.

https://sarabic.ae/20250106/مسؤول-مصري-تعليقا-على-الفيروس-الجديد-كل-مصاب-يعدي-من-3-إلى-5-أشخاص-1096514099.html

https://sarabic.ae/20250107/منظمة-الصحة-العالمية-تعلق-على-تقارير-حول-تفشي-مرض-غير-عادي-في-الصين-1096574878.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الأخبار, الصين, أخبار العالم الآن, العالم, فيروس كورونا