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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/42-إصابة-بالفيروس-الرئوي-البشري-في-دولة-عربية-خلال-عام-2024-1096616916.html
42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري في دولة عربية خلال عام 2024
42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري في دولة عربية خلال عام 2024
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) خلال عام 2024. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:23+0000
2025-01-09T09:23+0000
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وأوضح مدير إدارة الأوبئة الأردنية، الدكتور أيمن مقابلة، في تصريحات لموقع "الغد" الأردني، أن "الفيروس ليس جديدًا ولكنه يثير اهتمامًا بسبب انتشاره في بعض المناطق، مثل الصين، وتصاعد المخاوف بشأن تأثيره على الصحة العامة".وأكد مقابلة، أن "الفيروس الرئوي البشري (HMPV) يُعد من الأمراض التنفسية المعروفة منذ عام 2001، حيث اكتُشف لأول مرة في هولندا"، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يصيب الأطفال في سن السنتين فما دون، بالإضافة إلى كبار السن الذين يعانون من ضعف في المناعة.ووفقا له، "سجلت المملكة الأردنية الهاشمية 42 إصابة بالفيروس خلال عام 2024، دون تسجيل أي وفيات"، موضحا أن أعراض الفيروس تشبه الإنفلونزا العادية، لكن يتميز عنها في أن الكشف عن الإصابة يتم من خلال الفحوصات المخبرية، وأن أعراضه أخف وطأة مقارنة بالإنفلونزا الموسمية.وأضاف أن "الفيروس يصنف كمرض "قليل الخطورة" مقارنة بفيروسات أخرى مثل كورونا"، مؤكدا أن الفيروس موسمي، ينتشر في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانتها بين 3 إلى 6 أيام.وتثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو "كوفيد-19".يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن.وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.
https://sarabic.ae/20250106/مسؤول-مصري-تعليقا-على-الفيروس-الجديد-كل-مصاب-يعدي-من-3-إلى-5-أشخاص-1096514099.html
https://sarabic.ae/20250107/منظمة-الصحة-العالمية-تعلق-على-تقارير-حول-تفشي-مرض-غير-عادي-في-الصين-1096574878.html
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أخبار الأردن, الأخبار, الصين, أخبار العالم الآن, العالم, فيروس كورونا
أخبار الأردن, الأخبار, الصين, أخبار العالم الآن, العالم, فيروس كورونا

42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري في دولة عربية خلال عام 2024

09:23 GMT 09.01.2025
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مستشفى بيرغامو الميداني،  حيث يُعالج مصابو كورونا، إيطاليا 6 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) خلال عام 2024.
وأوضح مدير إدارة الأوبئة الأردنية، الدكتور أيمن مقابلة، في تصريحات لموقع "الغد" الأردني، أن "الفيروس ليس جديدًا ولكنه يثير اهتمامًا بسبب انتشاره في بعض المناطق، مثل الصين، وتصاعد المخاوف بشأن تأثيره على الصحة العامة".
وأكد مقابلة، أن "الفيروس الرئوي البشري (HMPV) يُعد من الأمراض التنفسية المعروفة منذ عام 2001، حيث اكتُشف لأول مرة في هولندا"، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يصيب الأطفال في سن السنتين فما دون، بالإضافة إلى كبار السن الذين يعانون من ضعف في المناعة.
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
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ووفقا له، "سجلت المملكة الأردنية الهاشمية 42 إصابة بالفيروس خلال عام 2024، دون تسجيل أي وفيات"، موضحا أن أعراض الفيروس تشبه الإنفلونزا العادية، لكن يتميز عنها في أن الكشف عن الإصابة يتم من خلال الفحوصات المخبرية، وأن أعراضه أخف وطأة مقارنة بالإنفلونزا الموسمية.
وأضاف أن "الفيروس يصنف كمرض "قليل الخطورة" مقارنة بفيروسات أخرى مثل كورونا"، مؤكدا أن الفيروس موسمي، ينتشر في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانتها بين 3 إلى 6 أيام.
وتثير الإصابات المتزايدة بفيروس "الميتانيموفيروس البشري" (HMPV) في الصين مخاوف عديدة، مع احتمال وصوله إلى إحدى الدول العربية، رغم عدم توقع تكرار سيناريو "كوفيد-19".
يسبب الفيروس الرئوي أعراضا مشابهة للإنفلونزا، منها الحمى والسعال واحتقان الأنف، وتستمر فترة حضانته من 3 إلى 6 أيام.
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وحسب موقع "شفق نيوز"، فإن المدير العام للصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، أكد اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل الفيروس في العراق بعد، وأن الفحوصات الجينية التي يتم إجراؤها لم تكشف عن وجوده حتى الآن.
وأضاف أنه في حال ظهرت حالات إصابة، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
فيما نقل الموقع عن أطباء عراقيين متخصصين في الأمراض التنفسية، قولهم إن الفيروس ينتقل سريعًا، ويصيب الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.
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