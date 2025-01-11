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https://sarabic.ae/20250111/إحباط-محاولة-لتنفيذ-تفجير-داخل-مقام-السيدة-زينب-في-محيط-دمشق-1096678247.html
إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط دمشق
إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T10:41+0000
2025-01-11T10:41+0000
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلًا عن مصدر في جهاز "الاستخبارات العامة"، أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق". وأضاف المصدر: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
https://sarabic.ae/20250111/مجموعة-مسلحة-تسطو-على-مستشفى-في-العاصمة-السورية-دمشق-1096677661.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط دمشق

10:41 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
مدينة السيدة زينب.. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط العاصمة السورية دمشق.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلًا عن مصدر في جهاز "الاستخبارات العامة"، أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "إن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

وأضاف المصدر: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مجموعة مسلحة تسطو على مستشفى في العاصمة السورية دمشق
10:32 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
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