إحباط محاولة لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، لتنفيذ تفجير داخل مقام "السيدة زينب" في محيط العاصمة السورية دمشق.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلًا عن مصدر في جهاز "الاستخبارات العامة"، أن "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، نجح بإحباط محاولة لتنظيم "داعش" القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "إن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".
📸 الاستخبارات السورية بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تحبط محاولة لتنظيم "داعش" بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، حسبما صرح مصدر أمني لوكالة "سانا" السورية. pic.twitter.com/ZK5mnkSGXW— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 11, 2025
وأضاف المصدر: "نؤكد أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.