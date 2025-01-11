https://sarabic.ae/20250111/فوائد-عديدة-للتوقف-عن-تناول-الكحول-لمدة-شهر-تعرف-عليها-1096671540.html

فوائد عديدة للتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر... تعرف عليها

فوائد عديدة للتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن فوائد صحية جسدية ونفسية كبيرة، عند التوقف عن تناول الكحول لمدة شهر. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T05:27+0000

2025-01-11T05:27+0000

2025-01-11T05:27+0000

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يمكن أن يكون للتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر فوائد عديدة. وتظهر هذه الفوائد بسرعة كبيرة عبر جوانب مختلفة من الصحة والرفاهية.على المستوى البيولوجي، يرتبط الامتناع عن الكحول لمدة شهر بانخفاض دهون الكبد، وسكر الدم، والكوليسترول في الدم، ويمكن أن يكون للامتناع عن الكحول لمدة شهر أيضًا مجموعة من الفوائد النفسية.كانت إحدى الفوائد الرئيسية للقيام بتحدي التوقف عن تناول الكحول لمدة شهر، هي النوم بشكل أفضل، حيث قال أكثر من نصف المشاركين (56%) إن جودة نومهم كانت أفضل بحلول نهاية الشهر.وإلى جانب النوم الأفضل، أفاد 52% من المشاركين بتحدي التوقف عن تناول الكحول لمدة شهر، الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتمتعون بمزيد من الطاقة، بينما قال 50% إنهم يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، أفاد 63% من المشاركين أن هذا التحدي ساعد في توفير المال.وفي دراسة لاحقة أجريت على 1192 مشاركًا بتحدي التوقف عن تناول الكحول لمدة شهر، وتمت متابعتهم على مدى ستة أشهر، وجد المشاركون تحسنا في الرفاهية النفسية والكفاءة الذاتية (الشعور بالقدرة على مواجهة التحديات).وقد تم العثور على هذه الفوائد بين جميع المشاركين، ولكنها كانت أكثر وضوحًا بين أولئك الذين ظلوا دون كحول طوال الشهر. ولكن الأشخاص الذين لا يستطيعون الالتزام بشهر كامل قد يستفيدون من الامتناع حتى لفترة أقصر.وأشارت الدراسة إلى أن نحو نصف الأشخاص الذين خاضوا هذه التجربة يعودون إلى مستويات الشرب السابقة لديهم، لكنهم يشعرون بأن لديهم شعورًا أكبر بالسيطرة عليها. ويختار نحو 40% إجراء تغييرات أوسع نطاقًا على شربهم، إما عن طريق الشرب في أيام أقل في الأسبوع، أو شرب كميات أقل في الأيام التي يشربون فيها.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الدعم الاجتماعي يمكن أن يساعد الناس على تقليل استخدام الكحول، وقد يحتاجون إلى دعم متخصص في بعض الأحيان للإقلاع عن الكحول بشكل نهائي.امرأة تسكر دون شرب الكحول في حالة غامضة يحدد العلم أسبابهاما السر وراء انجذاب الحيوانات والحشرات لشرب الكحوليات؟.. دراسة تجيب

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