https://sarabic.ae/20250111/نتنياهو-لم-يقرر-بعد-كتائب-القسام-تبث-مقطع-فيديو-ردا-على-طلب-زوجة-أسير-إسرائيلي-رؤية-زوجها-1096691379.html

نتنياهو لم يقرر بعد... "كتائب القسام" تبث مقطع فيديو ردا على طلب زوجة أسير إسرائيلي رؤية زوجها

نتنياهو لم يقرر بعد... "كتائب القسام" تبث مقطع فيديو ردا على طلب زوجة أسير إسرائيلي رؤية زوجها

سبوتنيك عربي

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو قصير تضمن مشاهد لزوجة أسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:16+0000

2025-01-11T16:16+0000

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وقالت "كتائب القسام"، في مقطع مصور باللغة العربية والإنجليزية والعبرية: "قريبا... الوقت ينفد"، مرفقة المقطع بمشاهد لزوجة الأسير الإسرائيلي ديفيد كونيو، المحتجز لديها في قطاع غزة.وأضافت الكتائب: "الضغط العسكري زاد، وزوجك إما قُتل أو أصيب أو بصحة جيدة. نتنياهو لم يقرر بعد".جاء ذلك بعد ساعات قليلة من رسالة مصورة نشرتها شارون كونيو، زوجة الأسير كونيو، باللغة العربية، مناشدة حركة حماس، الحصول على تسجيل فيديو يظهر وضع زوجها. وناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل وقف الحرب في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين، أن "نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، خاصة وأنه لا يبالي بمصير بقية المختطفين لأنه لا يريد للحرب أن تنتهي".وأضاف بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "هناك مؤشرات على أن صفقة التبادل ستكون جزئية وهي بمثابة حكم بموت المختطفين، وآن الأوان لإتمام صفقة تبادل كاملة وليست جزئية".وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة، منذ أكثر من 450 يوما.وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجّهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو، قائلة: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".وقالت ليري الباج: "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا، والعالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، فهل تريدون قتلنا؟".

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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي