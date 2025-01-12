https://sarabic.ae/20250112/إسرائيل-تريد-البقاء-في-بعض-النقاط-بالجنوب-ما-موقف-لبنان-وتأثيره-على-الهدنة-1096729883.html

إسرائيل تريد البقاء في بعض النقاط بالجنوب.. ما موقف لبنان وتأثيره على الهدنة؟

إسرائيل تريد البقاء في بعض النقاط بالجنوب.. ما موقف لبنان وتأثيره على الهدنة؟

سبوتنيك عربي

مع قرب نهاية مهلة الـ 60 يومًا التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تسعى حكومة نتنياهو إلى البقاء في بعض النقاط بالجنوب اللبناني عقب تنفيذ... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T16:15+0000

2025-01-12T16:15+0000

2025-01-12T16:15+0000

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مطالب إسرائيل بالبقاء في بعض الأماكن بلبنان، وفق لتقارير إسرائيلية، ربما تفتح الباب مجددًا إلى عودة الاشتباكات والحرب المسلحة، حيث يمكن لـ"حزب الله" اعتبار هذه الخطوة خرقا للهدنة، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، التي تضمنت انسحابا إسرائيليا كاملا.وطرح البعض تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية من البقاء في جنوب لبنان، وموقف حزب الله والجيش اللبناني والمجتمع الدولي، وإمكانية عودة الحرب مجددًا.وقالت تقارير إسرائيلية إن الجيش ينوي الانسحاب من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا، لكنه يطالب بالبقاء في بعض النقاط المحددة داخل لبنان بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار.العودة للحربقال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن "إسرائيل دولة عدوانية توسعية تريد السيطرة على الأراضي العربية، وهي دائما تفشل كل الاتفاقيات، كما حدث مع اتفاق أوسلو، واتفاق الخليل، وكل اتفاق مع الجانب الفلسطيني".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم تريد إسرائيل أن تفشل الاتفاق مع لبنان وحزب الله عبر تعنتها في البقاء ببعض مناطق الجنوب، مؤكدًا أن الجانب اللبناني لن يقبل، وربما يكون سببا في إعادة الحرب مجددًا.وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي التزم بالانسحاب الكامل بعد مضي 60 يوما من الأراضي اللبنانية، والجانب اللبناني التزم بالتهدئة والهدوء في الجنوب، وهو ما تم الاتفاق عليه، وإذا نقضت إسرائيل الاتفاق سيؤدي إلى زعزعة واضطرابات كبيرة في المنطقة، كلا الطرفين بغنى عنها.وأكد أن في حال نفذت إسرائيل مطالبها بالبقاء في الجنوب، لن تستطيع إعادة سكان الشمال لبيوتهم وسيبقى الوضع كما كان أبان الحرب، وهو ما سوف يؤدي إلى إشكاليات مع حكومة إسرائيل وسكان الشمال.انهيار الاتفاقمن جانبه يرى العميد ناهي جبران، الخبير العسكري اللبناني، إن بقاء أي منطقة أو بقعة لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني عدم تنفيذ بند اتفاق وقف النار، وخرقا فاضحا للقرار 1701، ومخالفا لكل القوانين والأعراف الدولية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "بالإضافة إلى ذلك ومع الوقت يُشرع قيام مقاومة محلية جديدة تحت اسم جديد من قبل السكان المحليين، لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق، أو يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء المقاومة القديمة".وتابع: "خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة سيؤدي بصورة حتمية إلى خرق مقابل من الجهة الأخرى، وستكون ردة فعل المقاومة طبيعية وشرعية".وأوضح أن هذا الأمر سوف يؤدي في النهاية إلى إنهاء الاتفاق وتجدد القتال من جديد، وما ينتج عنه من خسائر فادحة، ويمكن أن تتوسع رقعة المعارك والقتال ليشمل أماكن وأطراف أخرى مما يهدد السلم والأمن الدوليين.أمر واقعمن جانبه اعتبر المحلل والناشط السياسي اللبناني، رياض عيسى، أن إسرائيل تحاول فرض أمر واقع جديد، وتستقطع أراضي وتبقى في نقاط استراتيجية بالجنوب اللبناني، وهو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي، ويعتبر اعتداء على سيادة لبنان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا الأمر يفتح بابا للنقاش، ويترك ذريعة عند حزب الله للقيام بعمليات وإعادة فتح جبهة جديدة من الحرب، إذا أبقت إسرائيل على نقاط لها داخل الأراضي اللبنانية، باعتبار أن هناك تعهدا أمريكيا واضحًا من مبعوثها، والذي أكد أن في 26 من شهر يناير الجاري سوف تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.وتابع: "من الواضح أن إسرائيل قبل انسحابها، تعمل على سياسة ممنهجة لتدمير كل القرى حتى تؤخر عملية عودة المواطنين، أو لتضع شروطا لمنع إعادة البناء في هذه القرى، ولا يكون بداخلها حياة، حيث تحاول أن تجد أي ذريعة حتى تضعف البيئة الحاضنة للمقاومة، وتترك سياسة الأرض المحروقة، على مستوى المنطقة، لتصبح منزوعة السلاح".ويرى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه النقاط التي تريد البقاء فيها، كشف كامل الجنوب اللبناني، وهو ما يؤثر على الهدنة وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدًا أن "الاحتلال يحاول فيما بعد ربط هذه النقاط بمزارع شبعا، أو استغلالها لفرض مطالب جديدة تتعلق بسلاح حزب الله، أو أي خطة دفاعية استراتيجية للبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.

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