https://sarabic.ae/20250112/مبعوث-ترامب-يجري-محادثات-في-قطر-وإسرائيل-واتفاق-بين-بيروت-ودمشق-حول-المعتقلين-السوريين-1096728567.html

مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل واتفاق بين بيروت ودمشق حول المعتقلين السوريين

مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل واتفاق بين بيروت ودمشق حول المعتقلين السوريين

سبوتنيك عربي

أبلغ ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع بينهما، أن ترامب... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T15:20+0000

2025-01-12T15:20+0000

2025-01-12T15:20+0000

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مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة واتفاق بين لبنان وسوريا حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة سبوتنيك عربي مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة واتفاق بين لبنان وسوريا حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركة

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسؤولا إسرائيليا، قال إن "إسرائيل و"حماس" أحرزتا تقدما في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة".وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أنه "سيكون من الصعب إبرام صفقة بحلول موعد تولي ترامب"، رغم أنه اعترف بإمكانية ذلك.وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيستمر من 6 إلى 7 أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حركة "حماس" الفلسطينية بالكامل في قطاع غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول موعد تنصيب ترامب.وكان ويتكوف قد زار العاصمة القطرية الدوحة، وبحث ملف إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، مع الجانب القطري حيث التقى مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .وهدد ترمب بأنه سيكون هناك "جحيم يُدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق "حماس" سراح المحتجزين الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبه.وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن ويتكوف نقل رسالة إلى القطريين في اجتماعهما بالدوحة، مفادها أن ترمب يريد أن يرى اتفاقاً في غضون أيام.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود مبعوث ترامب في الأراضي المحتلة يشير إلى حراك للضغط على نتنياهو للوصول إلى صفقة، خاصة مع الرسالة الأخيرة لحركة "حماس"، التي أجلّت فيها القضايا الخلافية إلى مراحل متقدمة، ووافقت على كثير من العراقيل التي وضعها نتنياهو، وعليه يمكن أن نشهد صفقة في الأسبوع الأخير لإدارة بايدن أو الأسبوع الأول لإدارة ترامب".الإدارة السورية الجديدة تعلن عن اتفاق مع لبنان حول المعتقلين السوريين وتأمين الحدود المشتركةأعلنت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن اتفاق مع الجانب اللبناني، على استعادة كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.وقالت الخارجية السورية، في بيان على موقعها الإلكتروني حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى سوريا، إنه "تم الاتفاق خلال اللقاء على استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات".وأشارت الخارجية السورية إلى أنه قد تم أيضا الاتفاق على "متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".وذكر بيان الخارجية السورية أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية دور سوريا في تعزيز المواقف العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة، "وتم التأكيد على أن سوريا ستنطلق بعزيمة أبنائها نحو إعادة البناء في كافة المجالات في ظل دولة منهارة ونظام مؤسساتي باليا".وتابع أن "زيارة الوفد اللبناني تأتي تتويجاً للدور العربي الداعم للشعب السوري على كل الصعد، وتعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الجارين، واستقرار سوريا سينعكس إيجابا على لبنان وكذلك الحال بالنسبة للوضع في سوريا".وأكد قائد "إدارة العمليات" أحمد الشرع أنه بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الملفات العالقة بين البلدين، كما أكد كذلك أن هناك قضايا كثيرة يتم بحثها مع لبنان، من أهمها ضبط الحدود بين البلدين. وقال "سنؤسس لعلاقة جديدة بين سوريا ولبنان"، مؤكدا أن بلاده ستكون على مسافة واحدة من الجميع في لبنان".من جهته، قال ميقاتي إن "سوريا تمثل البوابة الطبيعية للبنان إلى العالم العربي وطالما هي بخير فإن لبنان بخير".وأضاف: "بات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة أزمة النزوح السوري جميعا وعودة النازحين إلى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها". وقال ميقاتي: "لمست استعداد سوريا لمتابعة ملف النزوح، كما بحثنا ملف الحدود، وتمّ التأكيد على حماية أمن البلدين".وأضاف الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من أجل هذه الأسباب، يجب أن تكون العلاقات بين سوريا ولبنان قوية ومتينة، مبينا أن زيارة الحكومة اللبنانية اهتمت بملفات الحدود واللاجئين السوريين والسجناء، وهي قضايا استراتيجية تحتاج إلى لجان من الطرفين لإنهاء كافة العراقيل".العراق يعلن إتمام مشروعين على الحدود مع سوريا وإيرانأعلنت الحكومة العراقية، إنجاز مشروعين اثنين على الحدود مع سوريا وإيران، لصالح وزارة الداخلية العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، أنها أتمت مشروعي إنشاء جدار "كونكريتي" (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية.كما أتمت وزارة الداخلية العراقية، مشروعا لتجهيز وإنشاء ونصب سياج "بي آر سي" مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي الإيراني.وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن عماد آل ميرزا، مدير عام شركة "الفاو" الهندسية العامة المنفذة للمشروعين، قد أكد أن "المشروعين تم إنجازهما لصالح قيادة شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وضمن التوقيتات المحددة لها، وذلك بحسب المواصفات الفنية المطلوبة".ويشار إلى أنه في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي، المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا.وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، فالح الفياض، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة "أي طارئ" قد ينجم عن التطورات في سوريا، وتولي المعارضة المسلحة السلطة في البلاد.وأضاف الفياض، خلال كلمته، أن هناك من "يحاول أن يخيف العراق من المجهول ومن عدو غير مرئي، ومن آفاق تتحرك هنا وهناك"، وتابع: "نحن نرقب ما يحصل حولنا في سوريا، وفي غيرها، ونحن في كامل الاستعداد لمواجهة أي طارئ".وفي وقت سابق، نفى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، وجود أي طلب دولي يدعو لتفكيك الفصائل المسلحة أو حل هيئة "الحشد الشعبي" في العراق.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك تسلل لعناصر إرهابية وأن عمليات التهريب لم تنقطع مما يشكل مخاطر كبيرة ويزيد من هذه التحصينات والترتيبات الأمنية المتعلقة بالحدود"، مشيرا إلى أن "الإدارة السورية الجديدة لم تتضح معالمها سوى على صعيد السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والمحاور الإقليمية الموجودة، خصوصا وأن هناك استقطابات دولية كبيرة بالتالي هناك مخاوف عراقية ولكنها مبررة وقد تكون مؤقتة لحين اتضاح كثير من القضايا التي تتعلق بسلوك الإدارة السورية الجديدة".الخارجية الروسية تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تمر دون ردأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن، بفرضها عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، لن تبقى دون رد، وسوف تؤخذ في الاعتبار عند بناء استراتيجية روسيا الاقتصادية الخارجية.وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، أيضا إلى أن فرض عقوبات جديدة "هو محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بطريقة أو بأخرى، حتى على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية، في ظل اقتراب نهاية فترة الحكم غير المشرفة للرئيس الأمريكي جو بايدن"، لافتة إلى أن "مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، ومصالح شعب الولايات المتحدة نفسه، يُضحى بها في هذا الصدد".وأضافت الخارجية الروسية: "بناء على ذلك، فإن الرئيس المستقبلي دونالد ترامب، الذي لا يملك صلاحية رفع العقوبات المذكورة دون موافقة الكونغرس، سيجد نفسه أمام أرض محروقة، بالمعنى الحرفي والمجازي".وذكر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بقرار فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي.وقال كيربي، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم الاتفاق على العقوبات إنهم "في كل مرحلة وفي كل قضية مهمة، يطلعون فريق ترامب بالقرارات .وأشار سماق في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "سياسة موسكو في العموم تنتهج سياسة عاقلة ورشيدة ولا يُعتقد أنها سترد على الاستفزازات الأمريكية، علما بأن سياسة بايدن تبدو متخبطة جراء الإجراءات التي يتخذها والتي من شأنها عرقلة سياسات ترامب المستقبلية في العلاقات الروسية الأمريكية والروسية الغربية، ولا يمكن أن تنجح هذه العقوبات في عرقلة وتصدير النفط الروسي إلى دول العالم الأخرى".شولتس يتهم قوى سياسية أمريكية بتدمير المؤسسات الديمقراطية الغربيةذكر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن قوى سياسية معينة في أمريكا، تعمل عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية، ومن غير الواضح كيف ستتطور العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة.وقال شولتس، في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي تعمل قوى معينة في أمريكا بشكل متعمد على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب. هذا هو الوقت الذي لا يمكن فيه التأكد من كيفية تطور علاقات المانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات القليلة المقبلة".ووصف مرة أخرى الأوقات الحالية بأنها "خطيرة للغاية"، حيث تحدث أشياء لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات أو حتى بضعة أشهر أو حتى أسابيع.ولم يذكر شولتس على وجه التحديد من يقصد بـ"قوى معينة في الولايات المتحدة الأمريكية"، لكن البيان جاء بعد أقل من يومين من محادثة كبيرة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ورئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أليس فايدل.ودعا ماسك، خلال اللقاء، مرة أخرى المواطنين الألمان إلى التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في الانتخابات المقبلة، لأنه في رأيه، هذا الحزب هو "الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا"، بحسب قوله.وسبق أن وصف ماسك في منشور عبر منصة “إكس” المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه “مبتذل” وقال مرة أخرى إنه سيخسر الانتخابات العامة في بلاده.وفي سياق الانتخابات الألمانية دعت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف أليس فايدل إلى تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين، في الوقت الذي أطلق فيه الحزب برنامجه الانتخابي استعداداً للانتخابات الوطنية المقررة الشهر المقبل.اعتبر الباحث في الشؤون الدولية، شُبرمة ياسين، أن "المستشار الألماني، أولاف شولتس، أصبح لديه قناعة بسعي أعضاء قوى سياسية أمريكية لهدم الديموقراطية الغربية، خصوصا تلك التي لديها توجهات شعوبية وتيارات يمينية".وقال ياسين إن "إيلون ماسك يتحدث مع معظم الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي، ويستطيع من خلال منصة "إكس" أن يجعل للقوى اليمينية أصوات كبيرة وأن يتم تصعيدها على حساب الديموقراطية التي تنادي بالحقوق والحريات".

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