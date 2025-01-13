https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-لا-يوجد-تحضيرات-جوهرية-للقاء-بين-بوتين-وترامب-حتى-الآن-1096745553.html
الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن
الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T10:07+0000
2025-01-13T10:07+0000
2025-01-13T10:16+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869145_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_f13209bc002eb3fdf5cb7dda51aaf0c4.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهماً معلناً وإرادة سياسية، لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية"، مضيفًا: "وسوف نستمر في المراقبة بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن".وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، قد أفاد بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد والز لقناة "أي بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل" دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، والمقررة في 20 يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.
https://sarabic.ae/20250113/بروفة-لحفل-تنصيب-دونالد-ترامب--1096738941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869145_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d48925dfbb98572faf8aa0caf58251dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن
10:07 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 13.01.2025)
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكن هناك إرادة سياسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهماً معلناً وإرادة سياسية، لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية"، مضيفًا: "وسوف نستمر في المراقبة بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن
".
وردّ بيسكوف على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالاستعداد للتواصل مع واشنطن: "قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا منفتحون ومستعدون للتواصل مع جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وكان مستشار ترامب للأمن القومي
، مايك والز، قد أفاد بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد والز لقناة "أي بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل" دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.
وأضاف والز أن "ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا وسيعمل على ذلك خلال الأشهر المقبلة".
ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، والمقررة في 20 يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.