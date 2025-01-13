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https://sarabic.ae/20250113/الكرملين-لا-يوجد-تحضيرات-جوهرية-للقاء-بين-بوتين-وترامب-حتى-الآن-1096745553.html
الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن
الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T10:07+0000
2025-01-13T10:16+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهماً معلناً وإرادة سياسية، لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية"، مضيفًا: "وسوف نستمر في المراقبة بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن".وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، قد أفاد بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد والز لقناة "أي بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل" دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، والمقررة في 20 يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.
https://sarabic.ae/20250113/بروفة-لحفل-تنصيب-دونالد-ترامب--1096738941.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن

10:07 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 10:16 GMT 13.01.2025)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الإدارة الرئاسية، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قبل الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
نائب رئيس الإدارة الرئاسية، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف قبل الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكن هناك إرادة سياسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهماً معلناً وإرادة سياسية، لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية"، مضيفًا: "وسوف نستمر في المراقبة بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن".

وردّ بيسكوف على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالاستعداد للتواصل مع واشنطن: "قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا منفتحون ومستعدون للتواصل مع جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة".

Участники репетиция церемонии инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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بروفة لحفل تنصيب دونالد ترامب
09:05 GMT
وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، قد أفاد بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد والز لقناة "أي بي سي"، أن "الاستعدادات جارية بالفعل" دون أن يحدد المواعيد المحتملة وشكل الاجتماع.

وأضاف والز أن "ترامب يعتبر أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا مستحيل دون حوار مع روسيا وسيعمل على ذلك خلال الأشهر المقبلة".

ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، والمقررة في 20 يناير/ كانون الثاني، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.
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