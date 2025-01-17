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القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سلافيانكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096869012.html
القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستطاعت تحرير عدد من البلدات في... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T12:19+0000
2025-01-17T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات شيفتشينكو، وبيشانوي، وأوكراينكا، وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات مجموعة قوات "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، وكبدتها خسائر بلغت نحو 3300 عسكري والعديد من المعدات العسكرية.وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 3300 عسكري، و4 دبابات، و27 مركبة قتالية مدرعة من بينها 6 ناقلات جند مدرعة "ام113" أميركية الصنع، وسيارة مصفحة "كيربي" تركية الصنع، و72 سيارة، و44 مدفع ميدان، من بينها 8 مدافع من عيار 155 ملم صناعة دول الناتو"وأشارت الدفاع إلى أنه تم تدمير 9 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وكذلك تدمير 15 مستودع ذخيرة ميداني خلال الأسبوع المنصرم.كما في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: استهدفت وحدات من تجمع "تسينتر" (المركز) أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري ولواءين للدفاع المحلي ولواءين للحرس الوطني ولواء هجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية. بلغت خسائر العدو أكتر من 3770 عسكريا وست دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ليوبارد صناعة ألمانية، و29 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك خمس ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" ومركبة قتالية مشاة من طراز برادلي ومركبتان مدرعتان من طراز "ماكس برو" صناعة أميركية، وناقلة جنود مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، ومركبة قتالية مدرعة تركية الصنع من طراز "كوبرا 2"، إضافة إلى تدمير 27 آلية و45 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 49 عسكرياً أوكرانياً سلموا أنفسهم للقوات الروسية، على مدار أسبوع.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانيةالقوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250117/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-كورسك-خلال-أسبوعين-1096860499.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

12:19 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، تواصل تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستطاعت تحرير عدد من البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، من بينها بلدة سلافيانكا.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات شيفتشينكو، وبيشانوي، وأوكراينكا، وسلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات مجموعة قوات "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات المسلحة الروسية، عززت مواقعها واستهدفت أفرادًا ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، وكبدتها خسائر بلغت نحو 3300 عسكري والعديد من المعدات العسكرية.

وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "خلال أسبوع، عززت وحدات مجموعة قوات "زاباد" (الغرب) الروسية مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، لواء دبابات، و3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، ولواء محمول جوا، ولواء اجتياح من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية دفاع محلي، ولواء حرس وطني "

وأوضحت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت نحو 3300 عسكري، و4 دبابات، و27 مركبة قتالية مدرعة من بينها 6 ناقلات جند مدرعة "ام113" أميركية الصنع، وسيارة مصفحة "كيربي" تركية الصنع، و72 سيارة، و44 مدفع ميدان، من بينها 8 مدافع من عيار 155 ملم صناعة دول الناتو"
وأشارت الدفاع إلى أنه تم تدمير 9 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وكذلك تدمير 15 مستودع ذخيرة ميداني خلال الأسبوع المنصرم.
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
09:23 GMT
كما في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: استهدفت وحدات من تجمع "تسينتر" (المركز) أفراد تشكيلات 8 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحري ولواءين للدفاع المحلي ولواءين للحرس الوطني ولواء هجوم "ليوت" التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية. بلغت خسائر العدو أكتر من 3770 عسكريا وست دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ليوبارد صناعة ألمانية، و29 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك خمس ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" ومركبة قتالية مشاة من طراز برادلي ومركبتان مدرعتان من طراز "ماكس برو" صناعة أميركية، وناقلة جنود مدرعة فرنسية الصنع من طراز "فاب"، ومركبة قتالية مدرعة تركية الصنع من طراز "كوبرا 2"، إضافة إلى تدمير 27 آلية و45 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 49 عسكرياً أوكرانياً سلموا أنفسهم للقوات الروسية، على مدار أسبوع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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