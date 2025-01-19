https://sarabic.ae/20250119/بين-تهديدات-نتنياهو-وتأكيدات-حماس-تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-من-اتفاق-غزة-1096924189.html
بين تهديدات نتنياهو وتأكيدات "حماس"... تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة
بين تهديدات نتنياهو وتأكيدات "حماس"... تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم". 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T06:39+0000
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ووجّه نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي، بأن "وقف إطلاق النار في غزة، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، لن يبدأ إلا بعد تسليم حماس قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم".وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "رئيس الوزراء، أجرى ليلا، تقييما أمنيا بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم".وقالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ونشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء، التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى، لأسباب فنية ميدانية".ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل"كذبة تامة"... نتنياهو ينفي مزاعم وزير الأمن القومي الإسرائيلينتنياهو يحدد شرطا من أجل المضي قدما باتفاق وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-موجها-لسكان-قطاع-غزة-قبل-سريان-وقف-إطلاق-النار-1096922571.html
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إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
بين تهديدات نتنياهو وتأكيدات "حماس"... تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم".
ووجّه نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي، بأن "وقف إطلاق النار في غزة، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، لن يبدأ إلا بعد تسليم حماس قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم".
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن "حركة حماس لم تسلم قائمة بأسماء 3 محتجزات تنوي الإفراج عنهم".
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "رئيس الوزراء، أجرى ليلا، تقييما أمنيا بشأن تأخير تسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم".
وقال نتنياهو: "لن يكون وقف لإطلاق النار في غزة 08:30 صباح اليوم (الأحد)، دون استلام أسماء المخطوفين المنوي إطلاق سراحهم من قبل حماس".
وقالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ونشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء، التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى، لأسباب فنية ميدانية".