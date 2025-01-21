https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يوقع-عددا-من-الأوامر-التنفيذية-بعد-ساعات-من-تنصيبه-رئيسا-للولايات-المتحدة-1096988514.html

ترامب يوقع عددا من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

ترامب يوقع عددا من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تشهد بداية العصر الذهبي، متعهدا بعودة البلاد إلى مجدها. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T00:03+0000

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2025-01-21T00:03+0000

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وقال ترامب، في كلمه له، إن العمل بدأ الآن، مشيرا إلى أنه وقع أوامر تنفيذية لإلغاء قرابة 80 من الأوامر التنفيذية المدمرة لإدارة بايدن، أبرزها عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونغرس في 6 يناير.‌‏ووقع ترامب أيضا قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما وقع أمرا تنفيذيا بعودة الموظفين الفيدراليين للعمل حضوريا وأمرا تنفيذيا برفع الرقابة على حرية التعبير، وألغى أمرا تنفيذيا أصدره بايدن بشأن سياسة الذكاء الاصطناعيوأضاف: "سنعيد للسلطة هيبتها بعد الفوضى وسنجعل مدننا آمنة" متهما بايدن بالسماح لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا.وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مساء الاثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.

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