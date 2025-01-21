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https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يوقع-عددا-من-الأوامر-التنفيذية-بعد-ساعات-من-تنصيبه-رئيسا-للولايات-المتحدة-1096988514.html
ترامب يوقع عددا من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
ترامب يوقع عددا من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تشهد بداية العصر الذهبي، متعهدا بعودة البلاد إلى مجدها. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T00:03+0000
2025-01-21T00:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في كلمه له، إن العمل بدأ الآن، مشيرا إلى أنه وقع أوامر تنفيذية لإلغاء قرابة 80 من الأوامر التنفيذية المدمرة لإدارة بايدن، أبرزها عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونغرس في 6 يناير.‌‏ووقع ترامب أيضا قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما وقع أمرا تنفيذيا بعودة الموظفين الفيدراليين للعمل حضوريا وأمرا تنفيذيا برفع الرقابة على حرية التعبير، وألغى أمرا تنفيذيا أصدره بايدن بشأن سياسة الذكاء الاصطناعيوأضاف: "سنعيد للسلطة هيبتها بعد الفوضى وسنجعل مدننا آمنة" متهما بايدن بالسماح لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا.وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مساء الاثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20250120/رئيس-بنما-يرد-على-إعلان-ترامب-بشأن-استعادة-أمريكا-لقناة-بنما-1096986958.html
https://sarabic.ae/20250120/رئيس-وزراء-فرنسا-يحذر-من-سحق-أوروبا-على-يد-ترامب-1096985613.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يوقع عددا من الأوامر التنفيذية بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

00:03 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تشهد بداية العصر الذهبي، متعهدا بعودة البلاد إلى مجدها.
وقال ترامب، في كلمه له، إن العمل بدأ الآن، مشيرا إلى أنه وقع أوامر تنفيذية لإلغاء قرابة 80 من الأوامر التنفيذية المدمرة لإدارة بايدن، أبرزها عفوا عن المسجونين في قضايا اقتحام الكونغرس في 6 يناير.
‌‏ووقع ترامب أيضا قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما وقع أمرا تنفيذيا بعودة الموظفين الفيدراليين للعمل حضوريا وأمرا تنفيذيا برفع الرقابة على حرية التعبير، وألغى أمرا تنفيذيا أصدره بايدن بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
رئيس بنما يرد على إعلان ترامب بشأن "استعادة أمريكا" لقناة بنما
أمس, 21:20 GMT
وأضاف: "سنعيد للسلطة هيبتها بعد الفوضى وسنجعل مدننا آمنة" متهما بايدن بالسماح لملايين الأشخاص بالتدفق عبر حدودنا.
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مساء الاثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من "سحق" أوروبا على يد ترامب
أمس, 20:45 GMT
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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