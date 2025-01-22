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بيدرسون: يجب تشكيل جيش وطني في سوريا يضم جميع الفصائل
بيدرسون: يجب تشكيل جيش وطني في سوريا يضم جميع الفصائل
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل جيش وطني موحد في سوريا يضم جميع الفصائل. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T15:29+0000
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وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "هناك إجماع قوي لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل".وتابع: "رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".وشدد أن "احتلال إسرائيل لأراض في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك".وأوضح أن "الوثائق المرتبطة باللجنة الدستورية يمكننا توفيرها لتتم صياغة دستور جديد في سوريا"، لافتا إلى أنه "يجب ضمان الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني".وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع"، متابعا: "لا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".
https://sarabic.ae/20250122/تصويت-هل-ترى-أن-سوريا-معرضة-لخطر-الانقسام-بعد-تحذير-الأمم-المتحدة-من-ذلك؟---1097039537.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

بيدرسون: يجب تشكيل جيش وطني في سوريا يضم جميع الفصائل

15:29 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
 المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل جيش وطني موحد في سوريا يضم جميع الفصائل.
وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "هناك إجماع قوي لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل".

وأضاف: "العملية السياسية يجب أن يقودها ويملكها السوريون وتشارك فيها جميع الفئات ولا يجب أن تأتي من الخارج".

العلم الجديد لسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
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تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
12:42 GMT
وتابع: "رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".

وأشار إلى أن المرحلة الحالية في سوريا تحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف لحل مسألة شمال وشرق سوريا.

وشدد أن "احتلال إسرائيل لأراض في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك".
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الأمم المتحدة تحذر من خطر انقسام سوريا
11:54 GMT
وأوضح أن "الوثائق المرتبطة باللجنة الدستورية يمكننا توفيرها لتتم صياغة دستور جديد في سوريا"، لافتا إلى أنه "يجب ضمان الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن خطر الانقسام في سوريا لا يزال قائما، وأنه يجب النظر في إمكانية رفع العقوبات التي تلحق الضرر بالشعب السوري.

وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع"، متابعا: "لا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".
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