https://sarabic.ae/20250122/بيدرسون-يجب-تشكيل-جيش-وطني-في-سوريا-يضم-جميع-الفصائل-1097047581.html

بيدرسون: يجب تشكيل جيش وطني في سوريا يضم جميع الفصائل

بيدرسون: يجب تشكيل جيش وطني في سوريا يضم جميع الفصائل

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشكيل جيش وطني موحد في سوريا يضم جميع الفصائل. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T15:29+0000

2025-01-22T15:29+0000

2025-01-22T15:29+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097048213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2699d57aed72a097fa0b1b346af1dbb5.jpg

وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في دمشق: "هناك إجماع قوي لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل".وتابع: "رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".وشدد أن "احتلال إسرائيل لأراض في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك".وأوضح أن "الوثائق المرتبطة باللجنة الدستورية يمكننا توفيرها لتتم صياغة دستور جديد في سوريا"، لافتا إلى أنه "يجب ضمان الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني".وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع"، متابعا: "لا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".

https://sarabic.ae/20250122/تصويت-هل-ترى-أن-سوريا-معرضة-لخطر-الانقسام-بعد-تحذير-الأمم-المتحدة-من-ذلك؟---1097039537.html

https://sarabic.ae/20250122/الأمم-المتحدة-تحذر-من-خطر-انقسام-سوريا-1097037511.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن