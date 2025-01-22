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بينها دولة خليجية... ترامب يعتزم فرض عقوبات على هذه الدول
بينها دولة خليجية... ترامب يعتزم فرض عقوبات على هذه الدول
سبوتنيك عربي
أكد مايك إيفانس، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "الأخير سيفرض عقوبات ضد كل دولة تؤيد حركة حماس، بما في ذلك قطر". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:24+0000
2025-01-22T11:24+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
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العالم
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وقال إيفانس، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "الرئيس الأمريكي الجديد سيمنح إسرائيل الإذن بإنهاء عملها في غزة بقبضة ثقيلة ومن دون قيود، إذا انتهك اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة الثانية".وأضاف أن "إدارة ترامب ستقيم صندوقاً "لا سيطرة للفلسطينيين عليه"، وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية وسيشمل هذا تطبيع مع إسرائيل".وأكد أن "التطبيع الإسرائيلي- السعودي سيكون خلال هذا العام"، مشيراً أيضاً إلى أنّه "سيكون هناك ضم في الضفة الغربية".ولفت إيفانس إلى أن "ترامب لن يرسل جنوداً من أجل القتال في الشرق الأوسط"، مشددا في الوقت ذاته على أنّه "سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لم يكن ليحدث لو كان موجودا في الحكم.وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إنه ليس واثقاً من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة لأن موقعها على البحر يمنحها مميزات.وأضاف: "غزة مدمرة بالكامل ويجب إعادة بنائها وربما نساعد في ذلك لأننا رأينا صورا للدمار الهائل هناك"، مؤكدا أنه تم قتل معظم قيادات "حماس" في غزة.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250121/محافظ-جنين-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-وأهدافها-وعلاقتها-باتفاق-غزة-1097007763.html
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يتحدث-عن-تطبيع-السعودية-مع-إسرائيل-ويكشف-عن-شرط-غريب-لزيارة-المملكة-1097000358.html
https://sarabic.ae/20250115/بيزشكيان-طهران-لم-تخطط-قط-لقتل-ترامب-ومحاولة-الاغتيال-مخططات-إسرائيلية-لتعزيز-معاداة-إيران-1096795770.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم

بينها دولة خليجية... ترامب يعتزم فرض عقوبات على هذه الدول

11:24 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد مايك إيفانس، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "الأخير سيفرض عقوبات ضد كل دولة تؤيد حركة حماس، بما في ذلك قطر".
وقال إيفانس، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "الرئيس الأمريكي الجديد سيمنح إسرائيل الإذن بإنهاء عملها في غزة بقبضة ثقيلة ومن دون قيود، إذا انتهك اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة الثانية".
وأضاف أن "إدارة ترامب ستقيم صندوقاً "لا سيطرة للفلسطينيين عليه"، وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية وسيشمل هذا تطبيع مع إسرائيل".
محافظ جنين، كمال أبو الرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
محافظ جنين يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية وأهدافها وعلاقتها باتفاق غزة
أمس, 14:27 GMT
وأكد أن "التطبيع الإسرائيلي- السعودي سيكون خلال هذا العام"، مشيراً أيضاً إلى أنّه "سيكون هناك ضم في الضفة الغربية".
ولفت إيفانس إلى أن "ترامب لن يرسل جنوداً من أجل القتال في الشرق الأوسط"، مشددا في الوقت ذاته على أنّه "سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لم يكن ليحدث لو كان موجودا في الحكم.
وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إنه ليس واثقاً من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة لأن موقعها على البحر يمنحها مميزات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب يتحدث عن تطبيع السعودية مع إسرائيل ويكشف عن شرط غريب لزيارة المملكة
أمس, 11:44 GMT
وأضاف: "غزة مدمرة بالكامل ويجب إعادة بنائها وربما نساعد في ذلك لأننا رأينا صورا للدمار الهائل هناك"، مؤكدا أنه تم قتل معظم قيادات "حماس" في غزة.
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
15 يناير, 00:10 GMT
وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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