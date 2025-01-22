https://sarabic.ae/20250122/هل-يتمكن-نواف-سلام-من-تشكيل-حكومة-لبنانية-جديدة-وما-أبرز-العقبات؟-1097049425.html

هل يتمكن نواف سلام من تشكيل حكومة لبنانية جديدة وما أبرز العقبات؟

هل يتمكن نواف سلام من تشكيل حكومة لبنانية جديدة وما أبرز العقبات؟

سبوتنيك عربي

وسط تحديات داخلية صعبة، لا تزال العقبات أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة قائمة، على الرغم من توقع تذليلها وإعلان التشكيل خلال أيام. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T16:09+0000

2025-01-22T16:09+0000

2025-01-22T16:09+0000

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وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري خلال نهاية الأسبوع الجاري.وقال ميقاتي في تصريحات تلفزيوينة: "لا أتوقع أنه سيكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض. مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.وقال مراقبون إن هناك بعض العقبات التي تمنع تشكيل الحكومة، لكن يمكن حلها أو إيجاد بدائل لها، لا سيما في ظل الدعم الشعبي والدولي لرئيس الحكومة الجديد.تباينات موجودةاعتبر ساركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن بعض الصعوبات والخلافات في وجهات النظر برزت على السطح فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، بعد أن كان الجميع يترقب إتمام هذه المهمة في غضون أيام، لكن الآن بات الحديث عن أسابيع لحل هذه الأزمات العالقة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يبدو أن هناك بعض التباينات في تشكيل حكومة توافق بين القوى السياسية التي ستدعم الحكومة وبين حصصها ومشاركتها في التشكيل الوزاري، أبرزها حقيبة المالية والطالب بأن تصبح دوارة على القوى السياسية وليس في يد فصيل بعينه.وأكد أن هذه المطالب قد تطال بعض الحقائب الوزارية الأخرى السيادية، ومواقف وحصص كل فريق سياسي، معتبرًا أن هذه العقبات تتطلب بعض الوقت والضغط من أجل حلها، أو إيجاد بدائل مناسبة لها، لا سيما في ظل الحديث عن تسرب هذه الخلافات في وجهات النظر ما بين الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء المكلف.وأكد أن رئيس الجمهورية يرى أن التغيير يجب أن يكون تدريجيًا وليس بشكل مفاجئ يتسبب في أزمة، بينما يراهن رئيس الحكومة على إجراء إصلاحات جذرية وهي ما يمكن أن تغضب بعض الفئات أو تضعها خارج التشكيل، مضيفًا أن في حال حظيت الحكومة بقبول الجميع سوف تكون انطلاقاتها قوية وسهلة.ويرى أبو زيد، أن الأجواء اليوم حذرة، وهناك ترقب لكيفية حل هذه المشاكل، وهل سوف تتطلب تدخلا دوليا كما حصل في السابق، أم سيكون هناك حل داخلي ما بين القوى السياسية وبعضها البعض، دون السماح لتدخل المجتمع الدولي.دعم داخلي وخارجيمن جانبه اعتبر الناشط المدني أسامة وهبي، أن هناك صعوبات عديدة أمام الرئيس المكلف نواف سلام، لكن هناك اندفاعة داخلية ودولية تسمح له بأن يتخطى بعض هذه العقبات، خاصة بعد الضربات التي تلقاها المحور المعطل في لبنان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا المحور مضطر إلى تسهيل تشكيل الحكومة، حيث أن أي عرقلة لهذا المسار المدعوم شعبيا ودوليا يعني أن عملية إعادة الإعمار في الأماكن التي دمرت في الحرب لن تسير بشكل سلس وتلقائي، وهي ضرورية لعدم اصطدامهم بالجمهور المؤيد لهم، خاصة قبل الانتخابات النيابية.وأكد أن هناك بعض الشروط والعقبات التي تعترض تأليف الحكومة، ومحاولات للعودة إلى عقلية المحاصصة والحكم بشكل جماعي، تكون الحكومة وحدة وطنية، وهو ما يعني التعطيل وعدم وجود فريق حكومي منسجم ومتناغم.وتابع: "الضغط الشعبي المتوقع والاستحقاقات النيابية القادم تحتم على الجميع تسهيل عملية تأليف الحكومة، بعدم الاصطدام مع الجماهير، ومن أجل تسهيل عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان.وفيما يتعلق بأبرز العقبات، قال إنها تتمثل في المحاصصة، واشتراط بعض الكتل تولي حقائب وزارية بعينها، مثل الوزارات السيادية أو الخدماتية، معتبرًا أن الدعم الداخلي والخارجي للرئيس المنتخب ورئيس الوزراء المكلف يمكنه أن يذلل هذه العقبات، وأن تكون الانطلاقة سريعة وصحيحة.وبعد تكليفه، تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، "بالعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين لبناء دولة حديثة ومدنية وعادلة".وقال سلام: إنه "حان الوقت لبناء دولة قائمة على العدالة والأمن"، مضيفًا أن "إعادة الإعمار ليست وعدا إنما التزام".وأكد أن "التصدي لنتائج العدوان الإسرائيلي الأخير من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم"، متابعًا: "واجبنا إعادة إعمار وعودة السكان إلى بيروت والجنوب والبقاع".وشدد سلام، على أنه "حان الوقت لبدء فصل جديد ليكون لبنان بلدا لجميع المواطنين"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.

https://sarabic.ae/20250120/ميقاتي-التوقعات-تشير-إلى-أن-تشكيل-الحكومة-اللبنانية-الجديدة-سيجري-خلال-نهاية-الأسبوع-الجاري-1096987486.html

https://sarabic.ae/20250114/رئيس-الوزراء-اللبناني-المكلف-التصدي-لنتائج-العدوان-الإسرائيلي-الأخير-من-أهم-التحديات-التي-تواجهنا-1096779396.html

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