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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250122/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسى-تتصدى-لـ8-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1097020492.html
وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، في ثلاث مقاطعات. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T04:27+0000
2025-01-22T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات دون طيار أوكرانية، 6 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج".فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسكطائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل

04:27 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، في ثلاث مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات دون طيار أوكرانية، 6 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج".
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:17 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسك
طائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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