https://sarabic.ae/20250122/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسى-تتصدى-لـ8-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1097020492.html
وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، في ثلاث مقاطعات. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T04:27+0000
2025-01-22T04:27+0000
2025-01-22T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات دون طيار أوكرانية، 6 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج".فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية في مقاطعة كورسكطائرات روسية مسيرة تدمر المدرعات الأوكرانية قرب دزيرجينسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250121/القوات-الروسية-تحرر-فولكوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---1096995147.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسى تتصدى لـ8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليل 8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، في ثلاث مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات دون طيار أوكرانية، 6 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج".
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو عام 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.