https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-البولندية-الآلاف-من-مواطنينا-قد-يتم-ترحيلهم-من-الولايات-المتحدة-1097066601.html
الخارجية البولندية: الآلاف من مواطنينا قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة
الخارجية البولندية: الآلاف من مواطنينا قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية البولندي، فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، أن عدة آلاف من المواطنين البولنديين قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T09:31+0000
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وقال بارتوشيفسكي للصحفيين: "هذه المشكلة قد تؤثر على عدة آلاف من مواطنينا".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ على الفور في معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، ووعد بوقف "غزو الحدود" مع المكسيك بحلول مساء 20 يناير/ كانون الثاني.وقال هومان، في وقت سابق، إن "إدارة ترامب، ستطرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين ولد أطفالهم على الأراضي الأمريكية".وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب، كان يستكشف أيضًا طرقًا مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، بما في ذلك رفض إصدار وثائق لأطفال الآباء الذين ليس لديهم جوازات سفر وتشديد متطلبات تأشيرات السياحة.وأعرب ترامب، في مناسبات عدة، عن نيته تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وانتقد بايدن لتقاعسه في العمل على هذا الموضوع. ومع ذلك، تواجه إدارة ترامب المستقبلية، التي تناقش خطط الاحتجاز والترحيل الجماعي، ذات القيود المفروضة على الموارد التي يواجهها بايدن، ولا تزال قضية تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة.الولايات المتحدة الأمريكية تعزز الحدود مع المكسيك بالمعدات العسكرية والقواتردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
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https://sarabic.ae/20241229/فريق-ترامب-قد-يستخدم-القواعد-العسكرية-الأمريكية-لترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1096293018.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا
الخارجية البولندية: الآلاف من مواطنينا قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة
أكد نائب وزير الخارجية البولندي، فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، أن عدة آلاف من المواطنين البولنديين قد يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وقال بارتوشيفسكي للصحفيين: "هذه المشكلة قد تؤثر على عدة آلاف من مواطنينا".
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الثلاثاء، إنه طلب من وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي، إبلاغ القنصليات البولندية في الولايات المتحدة بالاستعداد لاحتمال ترحيل بولنديين من الولايات المتحدة فيما يتصل بتصريحات الرئيس دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ على الفور في معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، ووعد بوقف "غزو الحدود" مع المكسيك بحلول مساء 20 يناير/ كانون الثاني.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن توم هومان، المسؤول المستقبلي عن الحدود في الإدارة الجمهورية، أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تدرس إمكانية استخدام القواعد العسكرية الأمريكية، لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، فضلا عن استخدام الطائرات العسكرية لطردهم.
وقال هومان، في وقت سابق، إن "إدارة ترامب، ستطرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين ولد أطفالهم على الأراضي الأمريكية".
29 ديسمبر 2024, 00:10 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب، كان يستكشف أيضًا طرقًا مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، بما في ذلك رفض إصدار وثائق لأطفال الآباء الذين ليس لديهم جوازات سفر وتشديد متطلبات تأشيرات السياحة.
وأعرب ترامب، في مناسبات عدة، عن نيته تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وانتقد بايدن لتقاعسه في العمل على هذا الموضوع. ومع ذلك، تواجه إدارة ترامب المستقبلية، التي تناقش خطط الاحتجاز والترحيل الجماعي، ذات القيود المفروضة على الموارد التي يواجهها بايدن، ولا تزال قضية تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة.