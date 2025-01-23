https://sarabic.ae/20250123/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-حزب-الله-وإيران-في-حالة-ضعف-وهذا-الأمر-ساهم-بسقوط-بشار-الأسد-1097065448.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله" وإيران في حالة ضعف وهذا الأمر ساهم بسقوط بشار الأسد

وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله" وإيران في حالة ضعف وهذا الأمر ساهم بسقوط بشار الأسد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس، التزام بلاده بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T09:00+0000

2025-01-23T09:00+0000

2025-01-23T09:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

أخبار حزب الله

أخبار إيران

إيران

العالم

قطاع غزة

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096928944_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_cedff16ebac7c51d4c01dd2edb5ce374.jpg

وقال ساعر، إنه "تم وضع إطار للإفراج عن المختطفين في غزة وهناك 94 مختطفا ما زالت حماس تحتجزهم"، مؤكدا العمل على الإفراج عن جميع المختطفين في غزة.وأكد أن إسرائيل "لن تسمح بعودة حكم حماس إلى قطاع غزة".وأضاف وزير خارجية إسرائيل، أن "حزب الله اللبناني وإيران في حالة ضعف"، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم في سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرح أن إسرائيل هزمت "حماس"، وانتصرت على "حزب الله" في لبنان.وقال كاتس، في كلمة له، خلال حفل تكريم نظمته وزارة الأمن مع مجموعة من ضباط الاحتياط،، إنه "في هذه الأيام التي يطلق فيها "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل، أود أن أوجه لهم رسالة واضحة في بداية كلامي، عطلنا أنظمة الدفاع في إيران وضربنا شبكات الإنتاج".وتابع: "أسقطنا نظام بشار الأسد في سوريا ودمرناه، ووجهنا ضربات قاسية إلى محور الشر، وسنضرب أيضًا بقوة تنظيم "أنصار الله" الذي بقي آخر من يقف ويطلق النار على إسرائيل".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20250120/لأول-مرة-بعد-سيطرته-على-المنطقة-العازلة-الجيش-الإسرائيلي-يسير-دوريات-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1096985024.html

https://sarabic.ae/20250115/على-طريقة-البيجر-إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-عملية-إسرائيلية-لاستهداف-برنامجها-النووي-1096798166.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, العالم, قطاع غزة, غزة