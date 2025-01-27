https://sarabic.ae/20250127/وزير-الإعلام-العماني-السابق-علاقتنا-بروسيا-متميزة-وممتدة-وما-تقدمه-وسائل-الإعلام-الروسية-إضافة-هامة-1097198542.html
وزير الإعلام العماني السابق: علاقتنا بروسيا متميزة وممتدة وما تقدمه وسائل الإعلام الروسية إضافة هامة
وزير الإعلام العماني السابق: علاقتنا بروسيا متميزة وممتدة وما تقدمه وسائل الإعلام الروسية إضافة هامة
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العماني الأسبق، وأستاذ الإعلام جامعة قابوس، إن العلاقات العمانية- الروسية، تمتاز بكثير من أوجه التعاون الثقافي... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح الوزير على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الزيارات المتبادلة والحضور الكبير العماني في روسيا، والمؤتمر الاقتصادي والاستثماري، يؤكد قيمة وقوة هذه العلاقات.ولفت إلى أن عددا من رجال الأعمال الروس حضروا إلى سلطنة عمان، وهناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى أن العلاقات على المستوى السياسي ممتدة، وتشهد الكثير من المشاورات بشأن القضايا الهامة.ولفت الوزير إلى أن ما تقدمه وسائل الإعلام الروسية تمثل إضافة هامة على مستوى العالم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، على هامش الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن حضور السلطنة كضيف شرف، هي إضافة عبر دور النشر والمؤسسات الثقافية التي أتت إلى واحد من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم.وتابع: "نأمل أن نقدم تعريفا عن عمان الحضارة والتاريخ والعلاقات المصرية العمانية".ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر وعمان، تشهد تكاملا عبر التاريخ الممتد، حيث أن الصحفيين العمانيين كتبوا في عدد من الصحف المصرية منذ عقود، وربما منذ العام 1905، كما ساهم أبناء مصر أيضا في نهضة الصحافة العمانية".يقام المعرض هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.يستمر المعرض حتى 5 فبراير، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.
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مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الإعلام العماني السابق: علاقتنا بروسيا متميزة وممتدة وما تقدمه وسائل الإعلام الروسية إضافة هامة
حصري
قال الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العماني الأسبق، وأستاذ الإعلام جامعة قابوس، إن العلاقات العمانية- الروسية، تمتاز بكثير من أوجه التعاون الثقافي والاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الوزير على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب
المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الزيارات المتبادلة والحضور الكبير العماني في روسيا، والمؤتمر الاقتصادي والاستثماري، يؤكد قيمة وقوة هذه العلاقات.
ولفت إلى أن عددا من رجال الأعمال الروس حضروا إلى سلطنة عمان، وهناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى أن العلاقات على المستوى السياسي ممتدة، وتشهد الكثير من المشاورات بشأن القضايا الهامة.
ولفت الوزير إلى أن ما تقدمه وسائل الإعلام الروسية تمثل إضافة هامة على مستوى العالم.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، على هامش الدورة 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن حضور السلطنة كضيف شرف، هي إضافة عبر دور النشر والمؤسسات الثقافية التي أتت إلى واحد من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم.
وتابع: "نأمل أن نقدم تعريفا عن عمان الحضارة والتاريخ والعلاقات المصرية العمانية".
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر وعمان، تشهد تكاملا عبر التاريخ الممتد، حيث أن الصحفيين العمانيين كتبوا في عدد من الصحف المصرية منذ عقود، وربما منذ العام 1905، كما ساهم أبناء مصر أيضا في نهضة الصحافة العمانية".
يقام المعرض هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.
يستمر المعرض حتى 5 فبراير، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.