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https://sarabic.ae/20250129/الأمم-المتحدة-اتفاقية-فض-الاشتباك-بين-إسرائيل-وسوريا-ما-زالت-قائمة-1097291976.html
الأمم المتحدة: اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة
الأمم المتحدة: اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن العنف المستمر في أي جزء من سوريا يصعب من عملية إطلاق عملية سلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدين أي إجراءات تتعارض مع بنود اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الذي وقع العام 1974.وقال دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك "يوندوف" أبلغت نظرائها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.وكانت وزارة الخارجية السورية قد أفادت، اليوم الأربعاء، في بيان لها أن السلطات السورية الجديدة مستعدة للسيطرة الكاملة على المواقع على الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، بشرط الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء الركن مرهف أبو قصرة، بوفد من الأمم المتحدة برئاسة السفير جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، واللواء باتريك غوش، القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "خلال اللقاء تم التأكيد على أن سورية مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لاتفاقية عام 1974، بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا. ومن جانبها أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لاتفاقية عام 1974، بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا، وأكدت التزامها بحل هذه المشاكل واستعادة الاستقرار على الحدود في المنطقة".وأعرب ممثلو قوات حفظ السلام أيضا عن استعداد القبعات الزرق لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات، وتنسيق أعمال السلطات والمنظمات العاملة على إزالة الألغام والقذائف، بحسب البيان.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة للجزء السوري من جبل الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجزء السوري من مرتفعات الجولان إلى أجل غير مسمى من أجل ضمان الأمن ومنع ظهور قوات معادية في جنوب سوريا، وضمان الأمن في مرتفعات الجولان.يذكر أن مرتفعات الجولان ظلت جزءًا من سوريا حتى عام 1967. وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب 1973، توصل الطرفان إلى اتفاق على الهدنة وفصل القوات. وفي عام 1974، ظهرت مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان. وكان الخط الحدودي على الجانب السوري يسمى "برافو"، بينما كان يسمى على الجانب الإسرائيلي "ألفا".
https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-السوري-نتواصل-مع-وسطاء-لوقف-تقدم-إسرائيل-في-الجنوب-1097055376.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة

20:16 GMT 29.01.2025
© Sputnik . صورة أرشيفية - وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية - وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik .
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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة.
وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن العنف المستمر في أي جزء من سوريا يصعب من عملية إطلاق عملية سلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدين أي إجراءات تتعارض مع بنود اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الذي وقع العام 1974.
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وقال دوجاريك إن قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك "يوندوف" أبلغت نظرائها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أفادت، اليوم الأربعاء، في بيان لها أن السلطات السورية الجديدة مستعدة للسيطرة الكاملة على المواقع على الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، بشرط الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.
جاء هذا التصريح خلال لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء الركن مرهف أبو قصرة، بوفد من الأمم المتحدة برئاسة السفير جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، واللواء باتريك غوش، القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "خلال اللقاء تم التأكيد على أن سورية مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لاتفاقية عام 1974، بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا. ومن جانبها أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقا لاتفاقية عام 1974، بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا، وأكدت التزامها بحل هذه المشاكل واستعادة الاستقرار على الحدود في المنطقة".
وأعرب ممثلو قوات حفظ السلام أيضا عن استعداد القبعات الزرق لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات، وتنسيق أعمال السلطات والمنظمات العاملة على إزالة الألغام والقذائف، بحسب البيان.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
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15:24 GMT
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة للجزء السوري من جبل الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجزء السوري من مرتفعات الجولان إلى أجل غير مسمى من أجل ضمان الأمن ومنع ظهور قوات معادية في جنوب سوريا، وضمان الأمن في مرتفعات الجولان.
يذكر أن مرتفعات الجولان ظلت جزءًا من سوريا حتى عام 1967. وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب 1973، توصل الطرفان إلى اتفاق على الهدنة وفصل القوات. وفي عام 1974، ظهرت مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان. وكان الخط الحدودي على الجانب السوري يسمى "برافو"، بينما كان يسمى على الجانب الإسرائيلي "ألفا".
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