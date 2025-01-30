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https://sarabic.ae/20250130/صحيفة-إسرائيلية-تكشف-خطة-إدارة-معبر-رفح-1097305238.html
صحيفة إسرائيلية تكشف خطة إدارة "معبر رفح"
صحيفة إسرائيلية تكشف خطة إدارة "معبر رفح"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن خطة بلادها لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والمقررة خلال شهر فبراير المقبل. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T10:06+0000
2025-01-30T10:06+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن خطة إعادة معبر رفح الحدودي ستكون عبر تأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة الإسرائيلية الجديدة في فبراير/شباط المقبل، باعتبارها جزءا من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 100 ضابط حدودي وكلابا مدربة، للإشراف على إدارة المعبر، على أن يتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، فيما تتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي - لم تسمه - أن القوة الأوروبية ستلعب دورا رئيسا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما سيسمح بخروج 200 فلسطيني يوميا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم.وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين "حماس" وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارا من بداية فبراير المقبل.بدأت، اليوم الخميس، في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.وكانت عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" قد وصلت إلى أماكن تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وعددهم 3 أشخاص، بالإضافة إلى 5 مواطنين تايلانديين، كما وصلت عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" و"لجان المقاومة الشعبية" إلى موقع في خان يونس في غزة، لإتمام عملية التسليم.وسلّمت كتائب "القسام"، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-المصري-معبر-رفح-الحدودي-مع-غزة-سيعمل-قريباً-1097221980.html
https://sarabic.ae/20250129/آلاف-الفلسطينيين-النازحين-يعودون-إلى-شمال-قطاع-غزة--1097236497.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن

صحيفة إسرائيلية تكشف خطة إدارة "معبر رفح"

10:06 GMT 30.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن خطة بلادها لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والمقررة خلال شهر فبراير المقبل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن خطة إعادة معبر رفح الحدودي ستكون عبر تأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية المصري: معبر رفح الحدودي مع غزة سيعمل "قريبا"
27 يناير, 23:47 GMT
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالخطة الإسرائيلية الجديدة في فبراير/شباط المقبل، باعتبارها جزءا من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي سيرسل 100 ضابط حدودي وكلابا مدربة، للإشراف على إدارة المعبر، على أن يتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، فيما تتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي - لم تسمه - أن القوة الأوروبية ستلعب دورا رئيسا في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما سيسمح بخروج 200 فلسطيني يوميا من غزة إلى مصر، معظمهم من الجرحى ومرافقيهم.
وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين "حماس" وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارا من بداية فبراير المقبل.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة... صور وفيديو
أمس, 11:00 GMT
بدأت، اليوم الخميس، في قطاع غزة، مراسم عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
وكانت عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" قد وصلت إلى أماكن تسليم المحتجزين الإسرائيليين، وعددهم 3 أشخاص، بالإضافة إلى 5 مواطنين تايلانديين، كما وصلت عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" و"لجان المقاومة الشعبية" إلى موقع في خان يونس في غزة، لإتمام عملية التسليم.
وسلّمت كتائب "القسام"، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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