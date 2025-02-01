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https://sarabic.ae/20250201/تايب-54-بي-فرقاطة-شبحية-خارقة-تستخدمها-الصين-1097383713.html
"تايب-54 بي".. فرقاطة شبحية خارقة تستخدمها الصين
"تايب-54 بي".. فرقاطة شبحية خارقة تستخدمها الصين
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين 754 وحدة بحرية بينها 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية بصورة عامة، وقوة الفرقاطات بصورة خاصة. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T16:26+0000
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ويضم الأسطول الصيني مجموعة متنوعة من الفرقاطات أخطرها الفرقاطة "تايب - 54 بي"، التي تعد الأقوى في فئتها فيما يتعلق بالتسلح والحجم والصفات الشبحية.وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية المعروفة عن الفرقاطة التي دخلت الخدمة في الأسطول الصيني الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع "نيفيل نيوز"، التي أوضح أن هناك معلومات كثيرة لا تزال غير معروفة عنها، بينما تعد بعض المعلومات تقديرية.ويشير موقع "نيفيل نيوز" إلى أن الفرقاطة "تايب - 54 بي" أكثر تطورا من النسخة السابقة "تايب - 54 إيه" وما سبقه، خاصة فيما يتعلق بالوزن والطول والعرض والتسليح.وتقول صحيف "غلوبال تايمز" الصينية إن الفرقاطة "تايب - 54 بي" يمكنها العمل بالقرب من الشواطئ أو في المياه المفتوحة.وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تسهم في خفض بصمتها الرادارية، كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.ويضم الأسطول الصيني 3 حاملات طائرات و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sarabic.ae/20180114/فرقاطة-صاروخية-تدمير-الغواصات-1029176096.html
https://sarabic.ae/20240925/بقوة-ضاربة-الأسطول-الصيني-ينفذ-مهمة-بحرية-تاريخية-1093083436.html
https://sarabic.ae/20240718/الدفاع-الصينية-المناورات-المشتركة-مع-روسيا-تعزز-الثقة-بين-أسطولي-الدولتين-1090908577.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

"تايب-54 بي".. فرقاطة شبحية خارقة تستخدمها الصين

16:26 GMT 01.02.2025
© Getty Images / Contact your local office for all commercialالفرقاطة الصينية تايب 54 بي
الفرقاطة الصينية تايب 54 بي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Contact your local office for all commercial
تابعنا عبر
تمتلك الصين 754 وحدة بحرية بينها 47 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية بصورة عامة، وقوة الفرقاطات بصورة خاصة.
ويضم الأسطول الصيني مجموعة متنوعة من الفرقاطات أخطرها الفرقاطة "تايب - 54 بي"، التي تعد الأقوى في فئتها فيما يتعلق بالتسلح والحجم والصفات الشبحية.
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وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية المعروفة عن الفرقاطة التي دخلت الخدمة في الأسطول الصيني الشهر الماضي، حسبما ذكر موقع "نيفيل نيوز"، التي أوضح أن هناك معلومات كثيرة لا تزال غير معروفة عنها، بينما تعد بعض المعلومات تقديرية.
الإزاحة (وزن السفينة): من 5 إلى 6 آلاف طن.
الطول الكلي: 150 مترا.
العارضة (عرض السفينة عند سطح الماء): 17 مترا.
مدفع رئيسي عيار 100 مم.
رادار إلكتروني دوار وأنظمة رصد واتصالات.
نظام راداري للتحكم في النيران.
منصة هبوط تسمح باستخدام مروحية طراز "زد - 20".
منصة إطلاق عمودية للصواريخ المضادة للسفن.
نظام صاروخي مضاد للطائرات متوسط المدى.
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ويشير موقع "نيفيل نيوز" إلى أن الفرقاطة "تايب - 54 بي" أكثر تطورا من النسخة السابقة "تايب - 54 إيه" وما سبقه، خاصة فيما يتعلق بالوزن والطول والعرض والتسليح.
وتقول صحيف "غلوبال تايمز" الصينية إن الفرقاطة "تايب - 54 بي" يمكنها العمل بالقرب من الشواطئ أو في المياه المفتوحة.
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وتم تصميم الفرقاطة وبناؤها محليا، وتمتلك قدرات شبحية بفضل استخدام أنواع خاصة من الهياكل التي تسهم في خفض بصمتها الرادارية، كما تم تزويدها بأنظمة قيادة وإدارة نيران تمكنها من تنفيذ العمليات العسكرية المعقدة بصورة تسمح لها بتعزيز القدرات القتالية للأسطول الحربي الصيني.
ويضم الأسطول الصيني 3 حاملات طائرات و4 حاملات مروحيات و50 مدمرة و47 فرقاطة و72 كورفيت و61 غواصة و150 سفينة دورية إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
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