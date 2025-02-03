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سموتريش: ندعم اتفاقا مع السعودية لكن لا يجب أن يترافق ذلك مع أمل بإقامة دولة فلسطينية
سموتريش: ندعم اتفاقا مع السعودية لكن لا يجب أن يترافق ذلك مع أمل بإقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، على ضرورة عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن أفق إقامة دولة فلسطينية في... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T15:09+0000
2025-02-03T15:09+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال سموتريش، في كلمة له، إنه "يؤيد اتفاق سلام مع الدول العربية، لكن بشرط أن يكون قائما على الحقيقة وليس على الأكاذيب بأن للعرب حقوقًا في أرض إسرائيل"، مضيفا أنه "لا يمكن لاتفاق مع السعودية أن يترافق مع منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه بعد 7 أكتوبر، سيتم مكافأة العرب بمنحهم دولة"، على حد قوله.وأكد ثقته بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على تعزيز أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض يوضح ضرورة مواصلة الحملة العسكرية حتى تدمير حماس بالكامل ونحن مصممون على ذلك. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن "مفاجأة" بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها في الكنيست (البرلمان)، أجاب على سؤال عضو فب المجلس، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد، قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية، نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة".وفي سياق متصل، صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية، يعرفون ذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب قوله. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها ترامب أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح ترامب أن أول الزيارة الخارجية الأولى للرئيس تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية، لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية، في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن "ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20250127/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تكشف-عن-موقفها-من-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1097209055.html
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-يتحدث-عن-تطبيع-السعودية-مع-إسرائيل-ويكشف-عن-شرط-غريب-لزيارة-المملكة-1097000358.html
https://sarabic.ae/20241226/نتنياهو-لو-كنت-في-السلطة-في-عام-2021-لحدث-التطبيع-مع-السعودية-1096228522.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم

سموتريش: ندعم اتفاقا مع السعودية لكن لا يجب أن يترافق ذلك مع أمل بإقامة دولة فلسطينية

15:09 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Maya Alerruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Maya Alerruzzo
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أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، على ضرورة عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن أفق إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل.
وقال سموتريش، في كلمة له، إنه "يؤيد اتفاق سلام مع الدول العربية، لكن بشرط أن يكون قائما على الحقيقة وليس على الأكاذيب بأن للعرب حقوقًا في أرض إسرائيل"، مضيفا أنه "لا يمكن لاتفاق مع السعودية أن يترافق مع منح أي أمل للسلطة الفلسطينية أو للعرب بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه بعد 7 أكتوبر، سيتم مكافأة العرب بمنحهم دولة"، على حد قوله.
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وأكد ثقته بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعمل على تعزيز أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع على الأرض يوضح ضرورة مواصلة الحملة العسكرية حتى تدمير حماس بالكامل ونحن مصممون على ذلك.
وأضاف سموتريش: "لا يمكننا تجاهل المشاهد الصعبة في غزة واستعراض حماس حكمها وسيطرتها"، متابعا: "عملية الجدار الحديدي في شمال الضفة الغربية هي بداية جيدة وأشيد بوزير الجيش كاتس على الروح الجديدة والمهمة التي يبثها".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن "مفاجأة" بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
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ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها في الكنيست (البرلمان)، أجاب على سؤال عضو فب المجلس، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد، قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".
وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية، نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة".
وفي سياق متصل، صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية، يعرفون ذلك".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب قوله.
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها ترامب أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ترامب أن أول الزيارة الخارجية الأولى للرئيس تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية، لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.
وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية، في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن "ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار".
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