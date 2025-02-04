https://sarabic.ae/20250204/مصدر-روسيا-لم-تتلق-عينات-من-العناصر-التي-عثر-عليها-جراء-تحطم-الطائرة-الأذربيجانية--1097479765.html

مصدر: روسيا لم تتلق عينات من العناصر التي عثر عليها جراء تحطم الطائرة الأذربيجانية

مصدر: روسيا لم تتلق عينات من العناصر التي عثر عليها جراء تحطم الطائرة الأذربيجانية

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في دوائر الطيران الروسية بأن روسيا لم تتلق حتى الآن عينات من العناصر الغريبة التي وجدت في جسم الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت قرب أكتاو لفحصها. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T20:25+0000

2025-02-04T20:25+0000

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وأكد المصدر أن مزاعم عدد من وسائل الإعلام الأجنبية حول تحديد هذه العناصر كعناصر ضاربة في منظومة صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير" تتطلب دراسة وفحصاً إضافيا". وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة النقل الكازاخستانية، تقريرا أوليا عن التحقيق في حادث تحطم طائرة "إمبراير-190" التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو. وأظهرت نتائج التقرير الأولي الذي نشرته وزارة النقل الكازاخستانية، أن هيكل الطائرة تعرض لاختراق أجسام خارجية متعددة.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

https://sarabic.ae/20250204/كازاخستان-تنشر-التقرير-الأولي-عن-حادث-تحطم-طائرة-أكتاو-1097475455.html

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