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https://sarabic.ae/20250204/مصدر-روسيا-لم-تتلق-عينات-من-العناصر-التي-عثر-عليها-جراء-تحطم-الطائرة-الأذربيجانية--1097479765.html
مصدر: روسيا لم تتلق عينات من العناصر التي عثر عليها جراء تحطم الطائرة الأذربيجانية
مصدر: روسيا لم تتلق عينات من العناصر التي عثر عليها جراء تحطم الطائرة الأذربيجانية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في دوائر الطيران الروسية بأن روسيا لم تتلق حتى الآن عينات من العناصر الغريبة التي وجدت في جسم الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت قرب أكتاو لفحصها. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد المصدر أن مزاعم عدد من وسائل الإعلام الأجنبية حول تحديد هذه العناصر كعناصر ضاربة في منظومة صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير" تتطلب دراسة وفحصاً إضافيا". وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة النقل الكازاخستانية، تقريرا أوليا عن التحقيق في حادث تحطم طائرة "إمبراير-190" التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو. وأظهرت نتائج التقرير الأولي الذي نشرته وزارة النقل الكازاخستانية، أن هيكل الطائرة تعرض لاختراق أجسام خارجية متعددة.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
https://sarabic.ae/20250204/كازاخستان-تنشر-التقرير-الأولي-عن-حادث-تحطم-طائرة-أكتاو-1097475455.html
https://sarabic.ae/20241228/بوتين-وعلييف-يؤكدان-أن-طائرة-آزال-الأذربيجانية-حاولت-مرات-عدة-الهبوط-في-غروزني-1096280517.html
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مصدر: روسيا لم تتلق عينات من العناصر التي عثر عليها جراء تحطم الطائرة الأذربيجانية

20:25 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 20:40 GMT 04.02.2025)
© Sputnik . МЧС Республики Казахстан / الانتقال إلى بنك الصورمكان تحطم الطائرة في أكتاو
مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . МЧС Республики Казахстан
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أفاد مصدر في دوائر الطيران الروسية بأن روسيا لم تتلق حتى الآن عينات من العناصر الغريبة التي وجدت في جسم الطائرة الأذربيجانية التي تحطمت قرب أكتاو لفحصها.
وأكد المصدر أن مزاعم عدد من وسائل الإعلام الأجنبية حول تحديد هذه العناصر كعناصر ضاربة في منظومة صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير" تتطلب دراسة وفحصاً إضافيا".

وأشار المصدر لقناة "آر تي"، إلى أن تقرير اللجنة الحكومية الكازاخستانية لا يقدم معلومات حول ماهية هذه "الأجسام الغريبة"، وأشار أيضًا إلى أنه سيتم إرسال هذه العناصر لإجراء فحوص إضافية.

حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
كازاخستان تنشر تقريرا أوليا حول حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو
16:44 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة النقل الكازاخستانية، تقريرا أوليا عن التحقيق في حادث تحطم طائرة "إمبراير-190" التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو.
وأظهرت نتائج التقرير الأولي الذي نشرته وزارة النقل الكازاخستانية، أن هيكل الطائرة تعرض لاختراق أجسام خارجية متعددة.
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
بوتين وعلييف يؤكدان أن طائرة "آزال" الأذربيجانية حاولت مرات عدة الهبوط في غروزني
28 ديسمبر 2024, 13:25 GMT
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.
العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
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