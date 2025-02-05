https://sarabic.ae/20250205/الدون-أنا-أعظم-لاعب-في-التاريخ-1097507280.html
الدون: أنا أعظم لاعب في التاريخ
الدون: أنا أعظم لاعب في التاريخ
سبوتنيك عربي
صرّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الثلاثاء، في مقابلة مع محطة تلفزيونية، أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T14:54+0000
2025-02-05T14:54+0000
2025-02-05T14:54+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg
يظل النجم البرتغالي رونالدو واثقا من أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مع الإنجازات الكبيرة التي حققها في مسيرته.وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التلفزيونية الإسبانية: "أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق".واحتفل النجم البرتغالي، ولاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ40. وأنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل الإماراتي، يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.ورفع كريستيانو رصيده التهديفي إلى 923 هدفا في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفا إضافيا لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف.رونالدو يكشف عن جوانب جديدة لعلاقته بميسي وعن رأي ابنه في مبابيرونالدو يقرب زميله السابق في ريال مدريد من النصر السعودي
https://sarabic.ae/20250204/قبل-ساعات-من-احتفالية-الأربعين-رونالدو-يقفز-244-متر-مسجلا-هدفا-جديدا-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1097479927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_239ba18b1aa013f787a3914e15a4096c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
الدون: أنا أعظم لاعب في التاريخ
صرّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الثلاثاء، في مقابلة مع محطة تلفزيونية، أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.
يظل النجم البرتغالي رونالدو واثقا من أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مع الإنجازات الكبيرة التي حققها في مسيرته.
وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التلفزيونية الإسبانية: "أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق".
وأضاف الدون: "ألعب بشكل جيد برأسي، أسدد الركلات الحرة بشكل جيد، أنا سريع وقوي وأجيد القفز، لم أر أي شخص أفضل مني". وأكد رونالدو في وقت سابق، أنه يشعر بأنه سينهي مسيرته كأفضل لاعب في التاريخ.
واحتفل النجم البرتغالي، ولاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ40. وأنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل الإماراتي،
يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورفع كريستيانو رصيده
التهديفي إلى 923 هدفا في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفا إضافيا لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف.