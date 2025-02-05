https://sarabic.ae/20250205/الدون-أنا-أعظم-لاعب-في-التاريخ-1097507280.html

الدون: أنا أعظم لاعب في التاريخ

الدون: أنا أعظم لاعب في التاريخ

سبوتنيك عربي

صرّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الثلاثاء، في مقابلة مع محطة تلفزيونية، أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T14:54+0000

2025-02-05T14:54+0000

2025-02-05T14:54+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أخبار كرة القدم

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يظل النجم البرتغالي رونالدو واثقا من أنه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مع الإنجازات الكبيرة التي حققها في مسيرته.وقال رونالدو في مقابلة مع محطة "لا سيسكتا" التلفزيونية الإسبانية: "أنا أعظم لاعب في التاريخ، رغم أنني لست أعسر، فإنني ضمن قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى على مر العصور، هذه هي الأرقام، أنا أكثر لاعب متكامل على الإطلاق".واحتفل النجم البرتغالي، ولاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بعيد ميلاده الـ40. وأنهى رونالدو عامه الـ39 بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه برباعية نظيفة على ضيفه الوصل الإماراتي، يوم الاثنين الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.ورفع كريستيانو رصيده التهديفي إلى 923 هدفا في مسيرته، وبات بحاجة إلى 77 هدفا إضافيا لتحقيق هدفه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف.رونالدو يكشف عن جوانب جديدة لعلاقته بميسي وعن رأي ابنه في مبابيرونالدو يقرب زميله السابق في ريال مدريد من النصر السعودي

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منوعات, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم