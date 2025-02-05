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https://sarabic.ae/20250205/المهاجم-الهداف-الأزمة-التي-وضعت-بوقرة-في-مأزق-1097499497.html
المهاجم الهداف... الأزمة التي وضعت بوقرة في مأزق
المهاجم الهداف... الأزمة التي وضعت بوقرة في مأزق
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر جزائرية أن مدرب المنتخب الرديف لكرة القدم مجيد بوقرة، تحدث مع مساعده جمال مصباح عن ضرورة إيجاد حل لمعضلة المهاجمين، قبل دخول الخضر المعترك الحاسم في... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T12:09+0000
2025-02-05T12:09+0000
مجتمع
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وأفادت المصادر بأن غياب المهاجمين الهدافين والمتألقين في الدوري الجزائري لكرة القدم يُعد من أبرز المشاكل التي تؤرق بوقرة، قبل الاستحقاقات التي تنتظر الخضر في المرحلة المقبلة، أبرزها تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستنطلق في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى 30 أغسطس/آب من عام 2025 الحالي.وأضافت المصارد أن "ذلك جاء في ظل عدم وجود مهاجم بارز في أندية الدوري الجزائري لكرة القدم يمكن الاعتماد عليه، رغم كل الأموال التي صرفت والأسماء التي جرى ضمها سواء في الميركاتو الصيفي الماضي أو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".وتفيد المعلومات نفسها بأن مجيد بوقرة حائر لحد اللحظة في هوية الأسماء الهجومية التي يمكن أن يعتمد عليها في تشكيلة المنتخب الجزائري الرديف خلال المعسكر الأول له منذ عودته إلى هذا المنصب، والمقرر في الفترة الممتدة من 17 إلى 25 مارس/آذار المقبل.وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت مؤخرا، في الرباط عن مجموعات قوية.واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني في العاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام، خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمرالمجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابويالمجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانياالمجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسواناالمجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودانالمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
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الجزائر, رياضة, منوعات, الأخبار
الجزائر, رياضة, منوعات, الأخبار

المهاجم الهداف... الأزمة التي وضعت بوقرة في مأزق

12:09 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Claude Parisمشجعو منتخب الجزائر
مشجعو منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Claude Paris
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ذكرت مصادر جزائرية أن مدرب المنتخب الرديف لكرة القدم مجيد بوقرة، تحدث مع مساعده جمال مصباح عن ضرورة إيجاد حل لمعضلة المهاجمين، قبل دخول الخضر المعترك الحاسم في الأسابيع المقبلة.
وأفادت المصادر بأن غياب المهاجمين الهدافين والمتألقين في الدوري الجزائري لكرة القدم يُعد من أبرز المشاكل التي تؤرق بوقرة، قبل الاستحقاقات التي تنتظر الخضر في المرحلة المقبلة، أبرزها تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستنطلق في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى 30 أغسطس/آب من عام 2025 الحالي.
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وأضافت المصارد أن "ذلك جاء في ظل عدم وجود مهاجم بارز في أندية الدوري الجزائري لكرة القدم يمكن الاعتماد عليه، رغم كل الأموال التي صرفت والأسماء التي جرى ضمها سواء في الميركاتو الصيفي الماضي أو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
وتفيد المعلومات نفسها بأن مجيد بوقرة حائر لحد اللحظة في هوية الأسماء الهجومية التي يمكن أن يعتمد عليها في تشكيلة المنتخب الجزائري الرديف خلال المعسكر الأول له منذ عودته إلى هذا المنصب، والمقرر في الفترة الممتدة من 17 إلى 25 مارس/آذار المقبل.
وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت مؤخرا، في الرباط عن مجموعات قوية.
واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني في العاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام، خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
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بالأرقام... منتخب الجزائر الأكثر تميزا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
17 أكتوبر 2024, 13:39 GMT
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
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