https://sarabic.ae/20250205/المهاجم-الهداف-الأزمة-التي-وضعت-بوقرة-في-مأزق-1097499497.html

المهاجم الهداف... الأزمة التي وضعت بوقرة في مأزق

المهاجم الهداف... الأزمة التي وضعت بوقرة في مأزق

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر جزائرية أن مدرب المنتخب الرديف لكرة القدم مجيد بوقرة، تحدث مع مساعده جمال مصباح عن ضرورة إيجاد حل لمعضلة المهاجمين، قبل دخول الخضر المعترك الحاسم في... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T12:09+0000

2025-02-05T12:09+0000

2025-02-05T12:09+0000

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وأفادت المصادر بأن غياب المهاجمين الهدافين والمتألقين في الدوري الجزائري لكرة القدم يُعد من أبرز المشاكل التي تؤرق بوقرة، قبل الاستحقاقات التي تنتظر الخضر في المرحلة المقبلة، أبرزها تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستنطلق في كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من الثاني إلى 30 أغسطس/آب من عام 2025 الحالي.وأضافت المصارد أن "ذلك جاء في ظل عدم وجود مهاجم بارز في أندية الدوري الجزائري لكرة القدم يمكن الاعتماد عليه، رغم كل الأموال التي صرفت والأسماء التي جرى ضمها سواء في الميركاتو الصيفي الماضي أو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".وتفيد المعلومات نفسها بأن مجيد بوقرة حائر لحد اللحظة في هوية الأسماء الهجومية التي يمكن أن يعتمد عليها في تشكيلة المنتخب الجزائري الرديف خلال المعسكر الأول له منذ عودته إلى هذا المنصب، والمقرر في الفترة الممتدة من 17 إلى 25 مارس/آذار المقبل.وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت مؤخرا، في الرباط عن مجموعات قوية.واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني في العاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام، خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمرالمجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابويالمجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانياالمجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسواناالمجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودانالمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق

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