https://sarabic.ae/20250207/مشاهد-لمسيرة-روبيكون-الروسية-وهي-تصد-هجوما-مضادا-في-كورسك-فيديو--1097569507.html
مشاهد لمسيرة "روبيكون" الروسية وهي تصد هجوما مضادا في كورسك... فيديو
مشاهد لمسيرة "روبيكون" الروسية وهي تصد هجوما مضادا في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيّرة روسية تابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية)، بصد هجوم أوكراني... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T14:57+0000
2025-02-07T14:57+0000
2025-02-07T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد مشاركة المسيرة الروسية "روبيكون" بصد الهجوم الأوكراني في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرةً إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-دزيرجينسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097566637.html
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روسيا
مشاهد لمسيرة "روبيكون" الروسية وهي تصد هجوما مضادا في كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام طائرة مسيّرة روسية تابعة لمركز "روبيكون" (مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة تابع لوزارة الدفاع الروسية)، بصد هجوم أوكراني في منطقة حدودية مع مقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد مشاركة المسيرة الروسية "روبيكون" بصد الهجوم الأوكراني في المنطقة الحدودية مع مقاطعة كورسك الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر بلدة دروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرةً إلى أن القوات الروسية حسّنت تموضعها على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات كريمسكوي وبارانوفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.