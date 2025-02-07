https://sarabic.ae/20250207/مكالمة-هاتفية-مطولة-بين-شولتس-وأحمد-الشرع--1097569942.html
مكالمة هاتفية مطولة بين شولتس وأحمد الشرع
مكالمة هاتفية مطولة بين شولتس وأحمد الشرع
سبوتنيك عربي
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الجمعة، استعداد ألمانيا لدعم إعادة إعمار سوريا، بحسب وسائل إعلام... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T15:23+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن شولتس، "وفي مكالمة هاتفية مطوّلة استمرت لمدة ساعة، اليوم الجمعة، هنأ الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم الأسد (بشار الرئيس السوري السابق)، واتفق مع الشرع، على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة جميع السوريين وتوفر الحقوق والحماية".وأضاف المتحدث أن المستشار الألماني، "أكد على أهمية مكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا، والمنطقة والعالم".وفي وقت سابق، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.وصرحت الوزيرة الألمانية، قبيل مغادرتها دمشق: "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.وأكدت بيربوك، أن "هناك رغبة في دعم سوريا، خلال فترة انتقال سلمي للسلطة والمصالحة في المجتمع وإعادة الإعمار"، موضحة أنه "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة في سوريا، إلا إذا تم معالجة الماضي وإرساء العدالة وتجنب الأعمال الانتقامية"، مضيفة أنه "لا ينبغي أن يكون للتطرف والجماعات المتطرفة مكانا في سوريا".وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلةوزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش
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أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
مكالمة هاتفية مطولة بين شولتس وأحمد الشرع
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الجمعة، استعداد ألمانيا لدعم إعادة إعمار سوريا، بحسب وسائل إعلام غربية.
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن شولتس، "وفي مكالمة هاتفية مطوّلة استمرت لمدة ساعة، اليوم الجمعة، هنأ الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم الأسد (بشار الرئيس السوري السابق)، واتفق مع الشرع، على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة جميع السوريين وتوفر الحقوق والحماية".
وأضاف المتحدث أن المستشار الألماني، "أكد على أهمية مكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا، والمنطقة والعالم".
وتأتي هذه المحادثة في ثاني خطوة ألمانية مهمة للتقرب من دمشق، بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية نالينا بيربوك، للبلاد في "إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع سوريا"، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي
جان نويل بارو، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
30 ديسمبر 2024, 22:27 GMT
وصرحت الوزيرة الألمانية،
قبيل مغادرتها دمشق: "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.
وأكدت بيربوك، أن "هناك رغبة في دعم سوريا، خلال فترة انتقال سلمي للسلطة والمصالحة في المجتمع وإعادة الإعمار"،
موضحة أنه "لا يمكن أن تكون هناك بداية جديدة في سوريا، إلا إذا تم معالجة الماضي وإرساء العدالة وتجنب الأعمال الانتقامية"، مضيفة أنه "لا ينبغي أن يكون للتطرف والجماعات المتطرفة مكانا في سوريا".