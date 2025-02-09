https://sarabic.ae/20250209/من-بينها-محاربة-الإرهاب-ما-أهداف-زيارة-عطاف-لدمشق؟-1097613829.html

من بينها محاربة الإرهاب... ما أهداف زيارة عطاف لدمشق؟

من بينها محاربة الإرهاب... ما أهداف زيارة عطاف لدمشق؟

سبوتنيك عربي

طرحت زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى سوريا، أمس السبت، تساؤلات مهمة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، وأهداف اللقاء الذي جرى في دمشق. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-09T14:07+0000

2025-02-09T14:07+0000

2025-02-09T14:07+0000

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كانت الجزائر تربطها علاقات قوية بالدولة السورية في ظل حكم الرئيس السابق بشار الأسد، كما كانت من الدول المساندة للدولة السورية في حربها ضد الجماعات الإرهابية، فيما اتخذت اليوم خطوة تجاه السلطة الانتقالية الجديدة، يفسرها الخبراء بأنها ضرورية وتحمل العديد من الأهداف.وفق الخبراء، فإن الزيارة تهدف للتنسيق بين البلدين بشأن محاربة الإرهاب، وكذلك التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف بشأن التحولات في المنطقة.وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالأمس، دعم بلاده لسوريا في المرحلة المفصلية الراهنة.موضحا: "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مردفا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير".فيما قال وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية، إن الإدارة السورية الجديدة بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية عن سوريا.قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، أن هدف الزيارة يتمثل في إنشاء رابط براغماتي، مع السلطات السورية الحالية والقادمة وإثبات أن الجزائر لا تتخلى على الشعب السوري.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإدارة الجديدة ستبني علاقات جيدة مع الجزائر، وهي خطوة في صالحها وتزيد من مشروعيتها.من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الزيارة تهدف لتصحيح ما يمكن تصحيحه من إشاعات ومن تشويش على العلاقات الجزائرية-السورية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البعض أراد اتهام الجزائر بأنها ضد هذا التغيير الذي حدث في سوريا، ما يعني أن الزيارة تأتي لتنفي هذه الاتهامات، بالإضافة إلى الرسالة الأخرى إلى الشعب السوري، بأن الجزائر تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الحساسة، والخطيرة التي تمر بها.تعاون سياسي ودبلوماسيويرى أن التعاون بين البلدين، ممكن في المرحلة الحالية على المستوى السياسي والدبلوماسي، إذ يمكن أن تقدم الجزائر يمكن مساعدة للشعب السوري، وللدولة السورية، داخل مجلس الأمن، كونها دولة غير دائمة في مجلس الأمن، من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لاسيما ما يسمى بعقوبات "قيصر" التي فرضها مجلس النواب الأمريكي، وكذلك الدفع نحو الحوار السوري- السوري، ومنع التدخلات الأجنبية، وإفساح الطريق للشعب السوري، بأن ينتخب وأن يدخل في العملية السياسية، ويحقق الانتقال الديمقراطي السلس البعيد عن العنف والاقتتال والصراع.ولفت ربيج، إلى أن هناك ضرورة لأن تلعب الجزائر دورا في هذه المرحلة، بأن تطرح نفسها كوسيط بين الأطراف، وسيط موضوعي ومقبول عند كل الأطراف، كما يمكن للجزائر أ تقدم مساعدات في في مجال التكوين والمساعدات ذات الطابع المادي والاقتصادي، ومجال صناعات البتروكيمياويات، والقطاعات النفطية الأخرى.تحولات مرتقبةفيما قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن توجه وزير الخارجية الجزائري نحو سوريا يمثل مؤشرا على تأهب الدولتين لما سيستجد من تحولات جيوسياسية عميقة تفرضها مخططات تغيير خارطة الشرق الأوسط.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن سوريا لن تغفل معطيين هامين: الأول يتمثل في المعطى الجيوسياسي والمتمثل في المكانة المغاربية والشمال إفريقية والمتوسطية للجزائر، والتي بإمكانها أن تكون أفقا مستقبليا لسوريا أثناء استعادة زخمها الاقتصادي والسياسي في المنطقة. والثاني يتمثل في المعطى المؤسساتي باعتبار المقعد الحالي للجزائر في مجلس الأمن، إذ يمنح هذا الدور غطاء دبلوماسيا دوليا لسوريا، من أجل رفع انشغالاتها وبالأخص تلك المتعلقة بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، وحماية وحدتها الترابية وبالأخص من التوغلات "الصهيونية" الأخيرة.هل من عداوة محتملة؟ويرى أنه لا يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تتخذ أي موقف سلبي من الجزائر لعدة اعتبارات:وتابع: "ما دامت القيادة السورية لم تفعل ذلك لحد الآن، فهذا يعني بأن المراهنة على أي عداوة مع الجزائر هي مراهنة خاسرة، بحكم أن الطرفين معا يسيران بعقلانية، وليست من مصلحتهما الدخول في أي خطابات خاطئة، مادام التهديد الدولي محدقا بهما معا، فالأولى هو الاتحاد لا غير، فضلا على أن الجزائر دولة مؤسسات تعامل الدول الأخرى كدول وليس كحكومات فحسب، والديل على ذلك أنها لم تغلق سفارتها في دمشق".تعاون اقتصادي وأمنيوأشار إلى أنه يمكن للطرفين التعاون في مجالات عدة اقتصادية وبالأخص في الطاقة والنسيج والصناعات الغذائية والاستفادة من الخبرات المشتركة المكتسبة من طرف الشعبين، إبان اللجوء السوري بالجزائر، كما أنه من الناحية الأمنية قد يكون التنسيق محتملا على الصعيد الاستخباراتي، ولكن ليس قبل وضع عدة معايير موضوعية بحكم الاختراق الكبير الحاصل في المنطقة الشرق أوسطية.يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع، رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، يوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني الفائت، وأصدر المتحدث باسم ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

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