https://sarabic.ae/20250210/عضوالمجلس-المغربي-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-لن-نساوم-على-فلسطين-أو-الصحراء-مهما-كانت-الابتزازات-1097647490.html

عضوالمجلس المغربي للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": لن نساوم على فلسطين أو "الصحراء" مهما كانت الابتزازات

عضوالمجلس المغربي للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": لن نساوم على فلسطين أو "الصحراء" مهما كانت الابتزازات

سبوتنيك عربي

دفعت الأزمة في غزة إلى توترات عدة بين الدول العربية وإسرائيل، حتى التي طبعت مؤخرا معها، وذلك على خلفية التصريحات المتعلقة بأزمة تهجير الفلسطينيين. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T16:29+0000

2025-02-10T16:29+0000

2025-02-10T16:29+0000

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لم تقتصر التصريحات من الجانب الأمريكي والإسرائيلي على مصر والأردن، بل ذهبت لطرح أسماء بعض الدول العربية الأخرى من بينها السعودية والمغرب، رغم نفي القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، أن تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى المغرب، لم تكن دقيقة،، مع تأكيد مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد "خبر زائف"، وفق "هسبريس".وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، زعمت أن "المغرب ومنطقة بونتلاند، والصومال وجهات لتهجير الفلسطينيين في نطاق مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما بعد الحرب في غزة".وفق البيان المشترك، قال إن "الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية خطوة "خطيرة" ومنافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة".من ناحيته، قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أحمد نور الدين، إن "تصريحاً من هذا القبيل جهلٌ بشيء، اسمه سيادة الدول في العلاقات الدولية، وحينما يأتي من رجل دبلوماسي، فإنه يعتبر "قلة أدب" وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية التي تفرض على القنصل العام، أو أي مستشار دبلوماسي ألاّ يتدخل في شأن من شؤون دولة أخرى مهما صغر أو كبر هذا الشأن".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الزج باسم المغرب في "عملية ترحيل قسري جماعي" ليس لها من توصيف في القانون الدولي إلاّ أنها "جريمة ضد الإنسانية" كما ينص عليه نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في مادته السابعة من بين مواد أخرى، ولا يمكن للمغرب أن يكون شريكاً في جريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.وتابع: "موقف المغرب في الماضي والحاضر والمستقبل هو موقف الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وقد جاء هذا الموقف المغربي بناء على إرادة وخيار منظمة التحرير الفلسطينية، منذ توقيعها على اتفاق أوسلو عام 1993. وقبل ذلك التاريخ حين كانت المنظمة تتبنى الكفاح المسلح كان المغرب يدعمها دبلوماسياً ومادياً، وقد شارك المغرب بخمسة آلاف من القوات المسلحة الملكية بقيادة الجنرال عبد السلام الصفريوي في حرب أكتوبر من أجل تحرير فلسطين، وقد قدم الجيش المغربي مئات من الشهداء على الجبهتين السورية والمصرية دفاعاً عن مدينة القنيطرة وأثناء اقتحام خط برليف على قناة السويس في رمضان 1973".بشأن إمكانية استخدام واشنطن لورقة ملف الصحراء لممارسة أي ضغوط على المغرب، يقول نور الدين: "في السياسة كل شيء وارد وممكن خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس مثل السيد دونالد ترامب متقلب ولا يمكن التنبؤ بقراراته، فقد زعزع كلّ الثوابت والمفاهيم في العلاقات الدولية، ووجه مدفعيته للأصدقاء والخصوم على حد سواء، وأكبر مثال على ذلك هو مطالبته بضم جزيرة جرينلاند الدانماركية، بل وضمّ دولة بحجم كندا بالإضافة إلى قناة بنما".وتابع: "لذلك لا يمكن أن نلغي فرضية الضغط على المغرب في قضية الصحراء وابتزاز المملكة في سيادتها ووحدة أراضيها، مع التأكيد أن المغرب ليس حائطاً قصيراً ويملك عدة أوراق وعلى رأسها وحدة موقف الدول العربية، خاصة محور الاعتدال ممثلا في دول الخليج والمغرب والأردن ومصر، بالإضافة إلى ورقة رفض الاتحاد الأوربي والصين وروسيا وكل الدول الديمقراطية عبر العالم لجريمة الترحيل الجماعي والقسري للشعب الفلسطيني".فيما يتعلق بتأثير الرفض المغربي على العلاقات مع إسرائيل، يوضح نور الدين: "المسألة لا تتعلق بالعلاقات مع الدولة العبرية، فهناك ست أو سبع دول لها علاقات معها، ولكن دعني أقولها لك بصراحة وبكل مسؤولية بالنسبة لابتزاز المغرب من طرف واشنطن أو تل أبيب، فإنّ المشكلة تكمن في الجزائر وهي من يتحمل المسؤولية في ذلك، بسبب تماديها في دعم الانفصال جنوب المغرب، والجزائر بسلوكها هذا تعطي الفرصة للضغط على المغرب، وابتزازه في وحدة وسلامة أراضيه، وقد اطلعنا على تصريح الرئيس الجزائري مؤخراً لجريدة "لوبنيون" الفرنسية والذي عبر فيه عن استعداد الجزائر التطبيع مع إسرائيل".وتابع: "لذلك وفي ظل هذه الأزمة الحالكة التي تمر منها القضية الفلسطينية، ومع ارتفاع أصوات مصر والأردن المعنيين مباشرة وقبل غيرهما بمشروع ترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وربما جزء من الضفة إلى أراضيهما، أقولها وبكل مسؤولية فيما يخص تعرض المغرب للابتزاز الأمريكي، على الدول العربية في القمة المقبلة المزمع عقدها في مصر أواخر شهر فبراير/ شباط، أن تصدر موقفاً واضحاً بدعوة الجزائر إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، وطرد "البوليساريو" الانفصالية، وإذا لم تقبل ذلك فعلى القمة العربية أن تصدر قراراً يدين سياسة الجزائر تجاه المغرب، ويحملها تبعات وأوزار أي ابتزاز أو ضغوط أمريكية على المغرب في الملف الفلسطيني بسبب قضية الصحراء".وختم بقوله: "الأمن القومي العربي في حالة لا تحتمل مزيداً من الاستنزاف، وهو بحاجة إلى جبهة موحدة لمواجهة الضغوط الأمريكية سواء على المغرب أو مصر او الأردن، وعلى الجزائر أن تعي ذلك جيداً أو أن تدفع فاتورة أي اختراق للصف العربي وأمنه القومي في القضية الفلسطينية عموماً، وفي مسألة ترحيل سكان غزة خصوصاً".

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