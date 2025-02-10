https://sarabic.ae/20250210/نتنياهو-عدت-من-واشنطن-برؤية-مفادها-أن-لا-حماس-أو-السلطة-الفلسطينية-في-غزة-1097646425.html

نتنياهو: عدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا "حماس" أو السلطة الفلسطينية في غزة

نتنياهو: عدت من واشنطن برؤية مفادها أن لا "حماس" أو السلطة الفلسطينية في غزة

سبوتنيك عربي

قاطع ‏أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما قرر رئيس الكنيست طردهم من الجلسة. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T15:51+0000

2025-02-10T15:51+0000

2025-02-10T15:51+0000

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واتهم نواب الكنيست، نتنياهو، بالتخلي عن الأسرى الإسرائيليين ومحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن أحداث 7 أكتوبر 2023.وقال نتنياهو، في كلمته، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض رؤية ثورية وجديدة لليوم الذي يلي هزيمة حركة حماس في قطاع غزة"، مؤكدا أنه عاد من واشنطن برؤية مفادها أن لا حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة.وأضاف أن "الولايات المتحدة طلبت بشكل حاسم عدم دخولنا إلى رفح وهددتنا بإمكانية قطع السلاح"، متابعا: "نحن نعلم ماهية النصر المؤزر وسوف نحققه".وأوضح نتنياهو أن "مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله صدع محور الشر وتسبب في سقوط الرئيس السوري بشار الأسد"، مؤكدا أن بلاده لم تبلغ الأمريكيين قبل تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان ولا قبل عملية اغتيال نصر الله.وأكد أن "العمل مستمر لكسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان"، مشيرا إلى أن ترامب أكد أنه سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي ويضمن أمن إسرائيل على كل حدودها.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، كاشفا عن أسباب عدم وجود "حق العودة إلى غزة".وأجاب ترامب خلال مقابلة عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا لأنهم سيعيشون في أماكن أفضل بكثير".وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم، وإذا كانوا يرغبون في العودة فسيستغرق الأمر سنوات قبل أن يصبح (قطاع غزة) مكانًا صالحًا للحياة".وأضاف: "سنبني تجمعات جيدة لنحو 1.9 مليون شخص، وستكون تجمعات آمنة وبعيدة قليلًا عن المكان الخطر الذي يعيشون فيه حاليًا. يجب أن نفكر في الأمر وكأنه تطوير عقاري من أجل المستقبل".وتابع ترامب: "نمنح مصر والأردن مليارات الدولارات لسنوات، ويمكننا التوصل لاتفاق معهما بشأن نقل الفلسطينيين".وكان القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، عزت الرشق، استنكر، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شراء وامتلاك غزة، معتبرًا أنها تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة.وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

https://sarabic.ae/20250209/حماس-تصريحات-ترامب-تعكس-جهلا-عميقا-وغزة-ليست-عقارا-يباع-ويشترى-1097624240.html

https://sarabic.ae/20250210/ترامب-يشرح-أسباب-عدم-وجود-حق-العودة-إلى-غزة-للفلسطينيين-وفق-خطته-1097644518.html

https://sarabic.ae/20250209/مصر-ترد-على-اتهامات-نتنياهو-بمنع-الفلسطينيين-من-مغادرة-غزة-وتحويلها-إلى-سجن-مفتوح-1097623685.html

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