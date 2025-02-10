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https://sarabic.ae/20250210/وزير-الدفاع-الإيراني-سنرد-على-أي-تهديدات-بأشد-الطرق-الممكنة-1097645914.html
وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي تهديدات بأشد الطرق الممكنة
وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي تهديدات بأشد الطرق الممكنة
سبوتنيك عربي
رد وزير الدفاع الإيراني، نصير زاده، اليوم الاثنين، على ما يتعلق بالتهديدات ضد إيران، قائلا إنها "ليست جديدة". 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T15:30+0000
2025-02-10T15:30+0000
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وأكد زاده، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، "إذا قام العدو بأي وقاحة، فإننا سنرد عليها بأشد الطرق الممكنة"، مضيفا: "نقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمن واستقرار إيران"ورد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة ضد طهران، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية.وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران".وأدلى حاجي زاده بهذه التصريحات، على هامش احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وقال حاجي زاده: "إيران، كدولة قوية، لا تخضع للضغط والغطرسة، وترامب لا يملك الشجاعة لمهاجمة إيران".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضّل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكداً أن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق.وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم إسرائيل على مهاجمتهم".ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً".وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي تهديدات بأشد الطرق الممكنة

15:30 GMT 10.02.2025
© Sputnikوزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
رد وزير الدفاع الإيراني، نصير زاده، اليوم الاثنين، على ما يتعلق بالتهديدات ضد إيران، قائلا إنها "ليست جديدة".
وأكد زاده، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، "إذا قام العدو بأي وقاحة، فإننا سنرد عليها بأشد الطرق الممكنة"، مضيفا: "نقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمن واستقرار إيران"
ورد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة ضد طهران، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية.
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وأكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن "ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران".
وأدلى حاجي زاده بهذه التصريحات، على هامش احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال حاجي زاده: "إيران، كدولة قوية، لا تخضع للضغط والغطرسة، وترامب لا يملك الشجاعة لمهاجمة إيران".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضّل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكداً أن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق.
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وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم إسرائيل على مهاجمتهم".
ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً".
وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".
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يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.
يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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