https://sarabic.ae/20250216/البيان-الختامي-للقمة-الأفريقية-إسرائيل-ارتكبت-إبادة-جماعية-في-حق-الفلسطينيين-ويجب-محاكمتها-دوليا-1097838264.html

البيان الختامي للقمة الأفريقية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين ويجب محاكمتها دوليا

البيان الختامي للقمة الأفريقية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين ويجب محاكمتها دوليا

سبوتنيك عربي

أدان البيان الختامي، للقمة الأفريقية، اليوم الأحد، "بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة". 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T15:41+0000

2025-02-16T15:41+0000

2025-02-16T15:41+0000

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وقال البيان الختامي، إن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين"، مشدداعلى ضرورة محاكمتها دوليا.وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، داعيا إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى ينهي الاحتلال وعدوانها على فلسطين.وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوضحت أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، أمس السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".

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