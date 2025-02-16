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https://sarabic.ae/20250216/البيان-الختامي-للقمة-الأفريقية-إسرائيل-ارتكبت-إبادة-جماعية-في-حق-الفلسطينيين-ويجب-محاكمتها-دوليا-1097838264.html
البيان الختامي للقمة الأفريقية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين ويجب محاكمتها دوليا
البيان الختامي للقمة الأفريقية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين ويجب محاكمتها دوليا
سبوتنيك عربي
أدان البيان الختامي، للقمة الأفريقية، اليوم الأحد، "بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:41+0000
2025-02-16T15:41+0000
غزة
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وقال البيان الختامي، إن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين"، مشدداعلى ضرورة محاكمتها دوليا.وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، داعيا إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى ينهي الاحتلال وعدوانها على فلسطين.وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوضحت أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، أمس السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250215/تقرير-نتنياهو-يوصي-بالاستمرار-في-تطبيق-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1097816425.html
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-حماس-تتجاوب-مع-جهود-مصرية-لإنشاء-لجنة-الإسناد-في-غزة-1097816995.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البيان الختامي للقمة الأفريقية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين ويجب محاكمتها دوليا

15:41 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أدان البيان الختامي، للقمة الأفريقية، اليوم الأحد، "بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة".
وقال البيان الختامي، إن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في حق الفلسطينيين"، مشدداعلى ضرورة محاكمتها دوليا.
وأكد رفض الدول الأفريقية لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واستهدافها المدنيين والبنية التحتية، داعيا إلى وقف التعاون والتطبيع مع إسرائيل حتى ينهي الاحتلال وعدوانها على فلسطين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
تقرير: نتنياهو يوصي بالاستمرار في تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 21:39 GMT
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" أوضحت أن "هناك توافقا إسرائيليا على الضغط لدمج الدفعتين السابعة والثامنة من اتفاق غزة"، والمقصود بها الإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين السبت المقبل وليس 3 بناء على الاتفاق مع "حماس".
وأفرجت "حماس" عن 3 أسرى، أمس السبت، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب الأحمر ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانتهت إجراءات عميلة تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة من جانب "حماس"، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسرى، في إطار عملية التبادل السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي سيتم من خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا.
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
إعلام: "حماس" تتجاوب مع جهود مصرية لإنشاء "لجنة الإسناد" في غزة
00:53 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
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