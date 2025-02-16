https://sarabic.ae/20250216/تركيا-تعلن-عن-محادثات-مع-أمريكا-وأوروبا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097843315.html

تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تركيا تناقش مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا وسبل منع اندلاع صراع... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T19:57+0000

2025-02-16T19:57+0000

2025-02-16T19:57+0000

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وقال فيدان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تركيا مستعدة للعب أي دور للإسهام في إحلال السلام في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وخطة سلام طويلة الأمد وقابلة للتطبيق".وختم بالقول: "التوفيق بين الهدف قصير الأمد المتمثل في وقف إطلاق النار والمخاوف الاستراتيجية طويلة الأجل يشكل مهمة بالغة الأهمية في الوقت الراهن".وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في ميونيخ عن دعمه لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا ونصح الأوروبيين "بالتوقف عن الشكوى" من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات ملموسة للتوصل إلى تسوية سلمية. وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنجي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-الموعد-النهائي-الذي-حدده-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097841195.html

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