تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250216/تركيا-تعلن-عن-محادثات-مع-أمريكا-وأوروبا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097843315.html
تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تركيا تناقش مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا وسبل منع اندلاع صراع... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T19:57+0000
2025-02-16T19:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فيدان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تركيا مستعدة للعب أي دور للإسهام في إحلال السلام في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وخطة سلام طويلة الأمد وقابلة للتطبيق".وختم بالقول: "التوفيق بين الهدف قصير الأمد المتمثل في وقف إطلاق النار والمخاوف الاستراتيجية طويلة الأجل يشكل مهمة بالغة الأهمية في الوقت الراهن".وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في ميونيخ عن دعمه لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا ونصح الأوروبيين "بالتوقف عن الشكوى" من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات ملموسة للتوصل إلى تسوية سلمية. وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنجي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250216/إعلام-يكشف-عن-الموعد-النهائي-الذي-حدده-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1097841195.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن عن محادثات مع أمريكا وأوروبا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

19:57 GMT 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن تركيا تناقش مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا وسبل منع اندلاع صراع جديد.
وقال فيدان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تركيا مستعدة للعب أي دور للإسهام في إحلال السلام في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وخطة سلام طويلة الأمد وقابلة للتطبيق".

وتابع: "نحن نعمل مع الإدارة الأمريكية والأوروبيين على جوانب مختلفة من وقف إطلاق النار المحتمل، وكيفية الحفاظ عليه، وكيف يمكننا منع اندلاع حرب أخرى".

وختم بالقول: "التوفيق بين الهدف قصير الأمد المتمثل في وقف إطلاق النار والمخاوف الاستراتيجية طويلة الأجل يشكل مهمة بالغة الأهمية في الوقت الراهن".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يكشف عن الموعد النهائي الذي حدده ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
17:14 GMT
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في ميونيخ عن دعمه لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا ونصح الأوروبيين "بالتوقف عن الشكوى" من عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات والبدء في طرح مبادرات ملموسة للتوصل إلى تسوية سلمية.
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطن
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
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