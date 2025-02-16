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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
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59 د
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sarabic.ae/20250216/رصد-اكتشاف-مذهل-في-قاع-المحيط-الهادئ-1097837550.html
رصد اكتشاف مذهل في قاع المحيط الهادئ
رصد اكتشاف مذهل في قاع المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
رصدت دراسة جديدة نشاطا غير طبيعي في قاع المحيط الهادئ يمكن أن يغير نظرة العلماء لتاريخ المحيطات والظواهر الجيولوجية التي كانت تحدث قديما. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:23+0000
2025-02-16T15:23+0000
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وقام العلماء بتحليل عينات من قاع المحيط، مكنتهم من رصد زيادة مفاجئة في كمية نظير "البيريليوم - 10" المشع الذي كان موجودا بالمنطقة منذ أكثر من 9 ملايين عام، بحسب مجلة "نيتشر كوميونيكيشن". ويحاول العلماء، معهد هيلمهولتز-دريسدن-روسندورف في ألمانيا، استغلال هذا الاكتشاف للتعرف على إمكانية تعرض المنطقة لظاهرة جيولوجية غير معروفة ربما أثرت على الأرض في العصور القديمة.ويصنف "البيريليوم - 10" ضمن النظائر المشعة التي يتم إنتاجها من الأشعة الكونية خلال عملية تفاعل مع الغلاف الجوي للأرض، ويؤدي وصوله إلى قاع المحيط إلى تكوين قشور رقيقة تنمو ببطء شديد في الأعماق.يذكر أن تحديد عمر العينات يتم بواسطة نظائر مشعة تسمح للعلماء بالتعرف على مواعيد الظواهر الجيولوجية المختلفة، التي كانت تشهدها الأرض قديما.ويقول العلماء إن تركيزات "البريليوم - 10" الذي تم اكتشافه أكبر من المتوقع، وهو ما يعني أن حدثا جيولوجيا كبيرا حدث ونتج عنه تراكم كميات كبيرة من هذا العنصر.
https://sarabic.ae/20250213/اكتشاف-ثوري-لكوكب-قد-يكون-موطنا-جديدا-للحياة-خارج-الأرض-فيديو-1097745171.html
https://sarabic.ae/20241104/اكتشاف-طريق-مرصوف-في-قاع-المحيط-الهادئ-فيديو-----1094471045.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا

رصد اكتشاف مذهل في قاع المحيط الهادئ

15:23 GMT 16.02.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributorالمحيط الهادئ
المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / Gallo Images / Contributor
تابعنا عبر
رصدت دراسة جديدة نشاطا غير طبيعي في قاع المحيط الهادئ يمكن أن يغير نظرة العلماء لتاريخ المحيطات والظواهر الجيولوجية التي كانت تحدث قديما.
وقام العلماء بتحليل عينات من قاع المحيط، مكنتهم من رصد زيادة مفاجئة في كمية نظير "البيريليوم - 10" المشع الذي كان موجودا بالمنطقة منذ أكثر من 9 ملايين عام، بحسب مجلة "نيتشر كوميونيكيشن".
المجرة إن جي سي 5005 (أو كالدويل 29) في كوكبة كلاب الصيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
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اكتشاف ثوري لكوكب قد يكون موطنا جديدا للحياة خارج الأرض... فيديو
13 فبراير, 12:05 GMT
ويحاول العلماء، معهد هيلمهولتز-دريسدن-روسندورف في ألمانيا، استغلال هذا الاكتشاف للتعرف على إمكانية تعرض المنطقة لظاهرة جيولوجية غير معروفة ربما أثرت على الأرض في العصور القديمة.
ويصنف "البيريليوم - 10" ضمن النظائر المشعة التي يتم إنتاجها من الأشعة الكونية خلال عملية تفاعل مع الغلاف الجوي للأرض، ويؤدي وصوله إلى قاع المحيط إلى تكوين قشور رقيقة تنمو ببطء شديد في الأعماق.
المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
مجتمع
اكتشاف طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ... فيديو
4 نوفمبر 2024, 11:53 GMT
يذكر أن تحديد عمر العينات يتم بواسطة نظائر مشعة تسمح للعلماء بالتعرف على مواعيد الظواهر الجيولوجية المختلفة، التي كانت تشهدها الأرض قديما.
ويقول العلماء إن تركيزات "البريليوم - 10" الذي تم اكتشافه أكبر من المتوقع، وهو ما يعني أن حدثا جيولوجيا كبيرا حدث ونتج عنه تراكم كميات كبيرة من هذا العنصر.
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