إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-انتهى-فعليا-دون-مشاركة-كييف-1097848431.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف
إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي، بأنه رغم استمرار المعارك، فإن الصراع في أوكرانيا، انتهى إلى حد كبير. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:24+0000
2025-02-17T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096107035_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_283dac1e406d344e13fa75513e8d3e86.jpg
وقال التقرير: "في الواقع، انتهى الصراع في أوكرانيا. لم يصرح ترامب بذلك بشكل مباشر، ولكن من خلال الجهود المشتركة، توصلت القيادة الأمريكية إلى استنتاج مفاده أن الأعمال القتالية لم تعد قادرة على الاستمرار".وبحسب مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، فإن سيتم قبول نتائج الصراع في أغلب البلدان، بشكل عادل، وحق لصالح روسيا، حيث سيتفقون على أن موسكو انتصرت على عدوها.وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا السيناريو، فإن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الموارد لتزويد أوكرانيا لمواصلة الأعمال العسكرية، وهذا سيحرمها من الحق بالمشاركة في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيامستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركةإعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن
https://sarabic.ae/20250217/تقرير-غربي-أوروبا-تلقت-هزيمة-ساحقة-من-روسيا-1097847108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096107035_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_996eb84166bd834f97e15641fc3d1cf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف

07:24 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأحد الطرق في اتجاه محور كراسنوارميسكي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أحد الطرق في اتجاه محور كراسنوارميسكي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد تقرير أمريكي، بأنه رغم استمرار المعارك، فإن الصراع في أوكرانيا، انتهى إلى حد كبير.
وقال التقرير: "في الواقع، انتهى الصراع في أوكرانيا. لم يصرح ترامب بذلك بشكل مباشر، ولكن من خلال الجهود المشتركة، توصلت القيادة الأمريكية إلى استنتاج مفاده أن الأعمال القتالية لم تعد قادرة على الاستمرار".

وأشار إلى أن "الروس انتصروا في أوكرانيا، ما يعني أن موسكو هزمت حلف شمال الأطلسي".

وبحسب مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، فإن سيتم قبول نتائج الصراع في أغلب البلدان، بشكل عادل، وحق لصالح روسيا، حيث سيتفقون على أن موسكو انتصرت على عدوها.

ومن ناحية أخرى، قد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، تحت ستار خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا تدريجيا، على عزل نفسها عن حلف شمال الأطلسي تدريجيا، وتحويل العبء المالي إلى أكتاف الاتحاد الأوروبي، الذي سيترك "لنفسه".

مقاتلات هجومية سو-25 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
تقرير غربي: أوروبا تلقت هزيمة ساحقة من روسيا
05:44 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا السيناريو، فإن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الموارد لتزويد أوكرانيا لمواصلة الأعمال العسكرية، وهذا سيحرمها من الحق بالمشاركة في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت: "بالنظر إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على محاربة روسيا دون مساعدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، في المقام الأول، فإن الاقتراح بأنه يجب أن تُمنح مقعدًا على طاولة المفاوضات، يبدو سخيفًا إلى حد ما".

وفي وقت سابق، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.
برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيا
مستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركة
إعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала