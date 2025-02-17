https://sarabic.ae/20250217/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-انتهى-فعليا-دون-مشاركة-كييف-1097848431.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف
إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي، بأنه رغم استمرار المعارك، فإن الصراع في أوكرانيا، انتهى إلى حد كبير. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:24+0000
2025-02-17T07:24+0000
2025-02-17T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال التقرير: "في الواقع، انتهى الصراع في أوكرانيا. لم يصرح ترامب بذلك بشكل مباشر، ولكن من خلال الجهود المشتركة، توصلت القيادة الأمريكية إلى استنتاج مفاده أن الأعمال القتالية لم تعد قادرة على الاستمرار".وبحسب مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، فإن سيتم قبول نتائج الصراع في أغلب البلدان، بشكل عادل، وحق لصالح روسيا، حيث سيتفقون على أن موسكو انتصرت على عدوها.وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا السيناريو، فإن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الموارد لتزويد أوكرانيا لمواصلة الأعمال العسكرية، وهذا سيحرمها من الحق بالمشاركة في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيامستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركةإعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن
https://sarabic.ae/20250217/تقرير-غربي-أوروبا-تلقت-هزيمة-ساحقة-من-روسيا-1097847108.html
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روسيا, العالم
إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف
أفاد تقرير أمريكي، بأنه رغم استمرار المعارك، فإن الصراع في أوكرانيا، انتهى إلى حد كبير.
وقال التقرير: "في الواقع، انتهى الصراع في أوكرانيا. لم يصرح ترامب بذلك بشكل مباشر، ولكن من خلال الجهود المشتركة، توصلت القيادة الأمريكية إلى استنتاج مفاده أن الأعمال القتالية لم تعد قادرة على الاستمرار".
وأشار إلى أن "الروس انتصروا في أوكرانيا، ما يعني أن موسكو هزمت حلف شمال الأطلسي".
وبحسب مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، فإن سيتم قبول نتائج الصراع في أغلب البلدان، بشكل عادل، وحق لصالح روسيا، حيث سيتفقون على أن موسكو انتصرت على عدوها.
ومن ناحية أخرى، قد تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، تحت ستار خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا تدريجيا، على عزل نفسها عن حلف شمال الأطلسي تدريجيا، وتحويل العبء المالي إلى أكتاف الاتحاد الأوروبي، الذي سيترك "لنفسه".
وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا السيناريو، فإن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الموارد لتزويد أوكرانيا لمواصلة الأعمال العسكرية، وهذا سيحرمها من الحق بالمشاركة في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت: "بالنظر إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على محاربة روسيا دون مساعدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، في المقام الأول، فإن الاقتراح بأنه يجب أن تُمنح مقعدًا على طاولة المفاوضات، يبدو سخيفًا إلى حد ما".
وفي وقت سابق، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.