https://sarabic.ae/20250217/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-انتهى-فعليا-دون-مشاركة-كييف-1097848431.html

إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف

إعلام: الصراع في أوكرانيا انتهى فعليا دون مشاركة كييف

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير أمريكي، بأنه رغم استمرار المعارك، فإن الصراع في أوكرانيا، انتهى إلى حد كبير. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T07:24+0000

2025-02-17T07:24+0000

2025-02-17T07:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال التقرير: "في الواقع، انتهى الصراع في أوكرانيا. لم يصرح ترامب بذلك بشكل مباشر، ولكن من خلال الجهود المشتركة، توصلت القيادة الأمريكية إلى استنتاج مفاده أن الأعمال القتالية لم تعد قادرة على الاستمرار".وبحسب مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، فإن سيتم قبول نتائج الصراع في أغلب البلدان، بشكل عادل، وحق لصالح روسيا، حيث سيتفقون على أن موسكو انتصرت على عدوها.وأوضحت الصحيفة أنه في ظل هذا السيناريو، فإن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الموارد لتزويد أوكرانيا لمواصلة الأعمال العسكرية، وهذا سيحرمها من الحق بالمشاركة في عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون أو يلغون الانتخابات بناء على "شكوك واهية"، كما في رومانيا.برلماني ألماني: ترامب سيعيد أوروبا إلى "وضعها الطبيعي" وسيراعي مصالح روسيامستشار ترامب: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله في ساحة المعركةإعلام: أوكرانيا دمرت الاتحاد الأوروبي ومصيره بيد موسكو وواشنطن

https://sarabic.ae/20250217/تقرير-غربي-أوروبا-تلقت-هزيمة-ساحقة-من-روسيا-1097847108.html

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