القمة الأوروبية بشأن أوكرانيا تنتهي دون صدور بيان ختامي

عربي
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/القمة-الأوروبية-بشأن-أوكرانيا-تنتهي-دون-صدور-بيان-ختامي-1097895985.html
القمة الأوروبية بشأن أوكرانيا تنتهي دون صدور بيان ختامي
القمة الأوروبية بشأن أوكرانيا تنتهي دون صدور بيان ختامي
سبوتنيك عربي
انتهت القمة غير الرسمية بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس، والتي حضرها عدد من القادة الأوروبيين، دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحافي للرئيس... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T06:28+0000
2025-02-18T06:28+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
واستمرت القمة الطارئة في باريس، الذي دعا إليها ماكرون بعد مؤتمر ميونيخ، لبحث الأمن الأوروبي والصراع في أوكرانيا، في ضوء المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، نحو 3 ساعات.ولكن لم يصدر ماكرون بيانا مشتركا ولم يعقد مؤتمرا صحفيا، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، للصحفيين: "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا في القمة". وبحسب توسك، فإن الحاضرين اتفقوا فقط على ضرورة التعاون الوثيق في حل القضية الأوكرانية.ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، متأخرة بنحو ساعة عن موعدها المحدد للاجتماع، بعد أن كان جميع الزعماء الآخرين، بمن فيهم ماكرون، قد توجهوا بالفعل إلى قصر الإليزيه.وكما يشير الخبراء، فإن ميلوني، التي تمت دعوتها لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي، ويمكنها أن تنقل إلى الزعيم الأمريكي موقف الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بشأن الصراع الأوكراني.وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا. وكما أشار الخبراء، فمن المرجح أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية.وبحسب قوله، فإن دعم أوكرانيا، في المستقبل، لن يكون ممكنا إلا إذا تم اتخاذ قرار بتخصيص تمويل منفصل.بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في ختام القمة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن عدد القوات البريطانية، التي يمكن نشرها هناك والدور الذي ستلعبه. وأوضح أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، يجب أن يكون معززًا بضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.من جهته، أعلن مارك روته، أن أوروبا على استعداد لتولي المسؤولية وتقديم الضمانات الأمنية لكييف.وبحسب تقديرات خبراء فرنسيين، تحدثوا لقناة "بي إف إم تي في"، فإن فرنسا لن ترسل أكثر من 5 آلاف جندي إلى أوكرانيا.ويأتي ذلك عشية الاجتماع بين المسؤولين الروس والأمريكيين في السعودية، اليوم الثلاثاء، الذي من المقرر أن يبحث تسوية النزاع في أوكرانيا، ويمهد للقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب سيزور أوكرانيا الخميس المقبلشولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيارئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
https://sarabic.ae/20250218/سيارتو-أوروبا-تصرخ-لعدم-دعوتها-إلى-طاولة-المحادثات-الروسية-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1097894215.html
https://sarabic.ae/20250217/سياسية-ألمانية-تتهم-أوروبا-بلعب-دور-سلبي-في-مفاوضات-أوكرانيا-1097887754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

القمة الأوروبية بشأن أوكرانيا تنتهي دون صدور بيان ختامي

06:28 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
انتهت القمة غير الرسمية بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس، والتي حضرها عدد من القادة الأوروبيين، دون صدور أي قرارات أو بيان ختامي أو مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا لعقد القمة.
واستمرت القمة الطارئة في باريس، الذي دعا إليها ماكرون بعد مؤتمر ميونيخ، لبحث الأمن الأوروبي والصراع في أوكرانيا، في ضوء المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، نحو 3 ساعات.

وشارك في القمة زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

ولكن لم يصدر ماكرون بيانا مشتركا ولم يعقد مؤتمرا صحفيا، وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، للصحفيين: "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا في القمة". وبحسب توسك، فإن الحاضرين اتفقوا فقط على ضرورة التعاون الوثيق في حل القضية الأوكرانية.

وتشير التسريبات إلى أن القادة الأوروبيين بحثوا احتمال إرسال قوات مسلحة من دول أوروبية إلى أوكرانيا، الأمر الذي تحدث عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عشية الاجتماع في سياق الحديث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ووصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، متأخرة بنحو ساعة عن موعدها المحدد للاجتماع، بعد أن كان جميع الزعماء الآخرين، بمن فيهم ماكرون، قد توجهوا بالفعل إلى قصر الإليزيه.
وكما يشير الخبراء، فإن ميلوني، التي تمت دعوتها لحضور حفل تنصيب دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحافظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي، ويمكنها أن تنقل إلى الزعيم الأمريكي موقف الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بشأن الصراع الأوكراني.
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
سيارتو: أوروبا "تصرخ" لعدم دعوتها إلى طاولة المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا
02:34 GMT
وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا. وكما أشار الخبراء، فمن المرجح أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية.

ولم يتم الإعلان عن أي قرارات في ختام القمة رسميا، ولكن المستشار الألماني أولاف شولتس، صرح بأنه "من السابق لأوانه إدارة الحديث عن نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا"، مشيرًا إلى إن "النتائج المحتملة لمحادثات السلام غير معروفة في الوقت الراهن".

وبحسب قوله، فإن دعم أوكرانيا، في المستقبل، لن يكون ممكنا إلا إذا تم اتخاذ قرار بتخصيص تمويل منفصل.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في ختام القمة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن عدد القوات البريطانية، التي يمكن نشرها هناك والدور الذي ستلعبه. وأوضح أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، يجب أن يكون معززًا بضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسية ألمانية تتهم أوروبا بلعب دور سلبي في مفاوضات أوكرانيا
أمس, 18:03 GMT
من جهته، أعلن مارك روته، أن أوروبا على استعداد لتولي المسؤولية وتقديم الضمانات الأمنية لكييف.
وبحسب تقديرات خبراء فرنسيين، تحدثوا لقناة "بي إف إم تي في"، فإن فرنسا لن ترسل أكثر من 5 آلاف جندي إلى أوكرانيا.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المناقشات دارت حول نشر ما بين 25 و30 ألف عسكري أوروبي في أوكرانيا.

ويأتي ذلك عشية الاجتماع بين المسؤولين الروس والأمريكيين في السعودية، اليوم الثلاثاء، الذي من المقرر أن يبحث تسوية النزاع في أوكرانيا، ويمهد للقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب سيزور أوكرانيا الخميس المقبل
شولتس يحث الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала