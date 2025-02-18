https://sarabic.ae/20250218/بوتين-يشير-إلى-نجاحات-الطب-الروسي-في-مكافحة-السرطان-1097935358.html

بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان

بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان

سبوتنيك عربي

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نجاحات الطب الروسي في التعامل مع الأمراض السرطانية، داعيا إلى مكافحة أكثر فعالية للأمراض الأخرى. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T19:54+0000

2025-02-18T19:54+0000

2025-02-18T19:54+0000

مجتمع

روسيا

الصحة

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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، تعليقا على تقرير نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: "عندما يتعلق الأمر بعلم الأورام، كما ترون، الاستجابة جيدة، ويستجيب نظام الرعاية الصحية لهذا الأمر بشكل جيد. ولكن بالطبع، نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر ممكن من الاجتهاد على الأمراض الأخرى التي يتم تحديدها".وفي وقت سابق، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.وتمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام.علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟

https://sarabic.ae/20250215/دراسة-تكشف-عن-سر-ارتفاع-معدلات-سرطان-الرئة-بين-غير-المدخنين-1097815941.html

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