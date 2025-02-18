بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان

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06:00 GMT
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الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
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183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
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ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
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https://sarabic.ae/20250218/بوتين-يشير-إلى-نجاحات-الطب-الروسي-في-مكافحة-السرطان-1097935358.html
بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان
بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نجاحات الطب الروسي في التعامل مع الأمراض السرطانية، داعيا إلى مكافحة أكثر فعالية للأمراض الأخرى. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T19:54+0000
2025-02-18T19:54+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، تعليقا على تقرير نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: "عندما يتعلق الأمر بعلم الأورام، كما ترون، الاستجابة جيدة، ويستجيب نظام الرعاية الصحية لهذا الأمر بشكل جيد. ولكن بالطبع، نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر ممكن من الاجتهاد على الأمراض الأخرى التي يتم تحديدها".وفي وقت سابق، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.وتمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام.علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
https://sarabic.ae/20250215/دراسة-تكشف-عن-سر-ارتفاع-معدلات-سرطان-الرئة-بين-غير-المدخنين-1097815941.html
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روسيا, الصحة
روسيا, الصحة

بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان

19:54 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نجاحات الطب الروسي في التعامل مع الأمراض السرطانية، داعيا إلى مكافحة أكثر فعالية للأمراض الأخرى.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، تعليقا على تقرير نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: "عندما يتعلق الأمر بعلم الأورام، كما ترون، الاستجابة جيدة، ويستجيب نظام الرعاية الصحية لهذا الأمر بشكل جيد. ولكن بالطبع، نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر ممكن من الاجتهاد على الأمراض الأخرى التي يتم تحديدها".
أشعة للرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن سر ارتفاع معدلات سرطان الرئة بين "غير المدخنين"
15 فبراير, 21:23 GMT
وفي وقت سابق، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.
وتمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام.
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
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