https://sarabic.ae/20250218/بوتين-يشير-إلى-نجاحات-الطب-الروسي-في-مكافحة-السرطان-1097935358.html
بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان
بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نجاحات الطب الروسي في التعامل مع الأمراض السرطانية، داعيا إلى مكافحة أكثر فعالية للأمراض الأخرى. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T19:54+0000
2025-02-18T19:54+0000
2025-02-18T19:54+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، تعليقا على تقرير نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: "عندما يتعلق الأمر بعلم الأورام، كما ترون، الاستجابة جيدة، ويستجيب نظام الرعاية الصحية لهذا الأمر بشكل جيد. ولكن بالطبع، نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر ممكن من الاجتهاد على الأمراض الأخرى التي يتم تحديدها".وفي وقت سابق، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.وتمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام.علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا هل هناك علاقة بين شرب القهوة والشاي والإصابة بالسرطان؟
https://sarabic.ae/20250215/دراسة-تكشف-عن-سر-ارتفاع-معدلات-سرطان-الرئة-بين-غير-المدخنين-1097815941.html
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روسيا, الصحة
بوتين يشير إلى نجاحات الطب الروسي في مكافحة السرطان
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نجاحات الطب الروسي في التعامل مع الأمراض السرطانية، داعيا إلى مكافحة أكثر فعالية للأمراض الأخرى.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، تعليقا على تقرير نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: "عندما يتعلق الأمر بعلم الأورام، كما ترون، الاستجابة جيدة، ويستجيب نظام الرعاية الصحية لهذا الأمر بشكل جيد. ولكن بالطبع، نحن بحاجة إلى العمل بأقصى قدر ممكن من الاجتهاد على الأمراض الأخرى التي يتم تحديدها".
وفي وقت سابق، أعلن علماء في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم" عن تطويرهم لتقنية جديدة لإنتاج نظير طبي مشع يُسمى "تربيوم-161"، والذي يعد بفعالية أكبر في علاج السرطان مقارنة بالعلاجات الحالية.
وتمكّن العلماء في معهد مواد المفاعلات في مدينة "زاريشني" في مقاطعة سيردلوفسك الروسية من إتقان تصنيع النظير المشع "تربيوم-161"، الذي سيسهم في إنتاج أدوية إشعاعية جيل جديد، تعِد بتقديم نتائج مبهرة في معالجة الأورام
.