https://sarabic.ae/20250219/لافروف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-العلاقات-مع-الغرب-في-حال-توفر-الشروط-1097957215.html

لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف العلاقات مع الغرب في حال توفر الشروط... فيديو

لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف العلاقات مع الغرب في حال توفر الشروط... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه إذا أرادت أوروبا بعد فترة استئناف العلاقات مع روسيا، فإن موسكو ستدرس ما هي الشروط التي يمكن من... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T12:32+0000

2025-02-19T12:32+0000

2025-02-19T12:37+0000

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وقال لافروف للصحفيين بعد أن تحدث في مجلس الدوما الروسي: "إذا عاد زملاؤنا الغربيون بعد فترة إلى رشدهم وأرادوا استئناف العلاقات، فسنرى ما هي الشروط التي يمكن من خلالها القيام بذلك".وأوضح لافروف أن هذا التصريح يخص الأوروبيين، وروسيا الآن لا تفكر في ذلك حتى، فهي مشغولة بتعزيز دولتها لمصلحة شعبها.وقال: "تحدثنا عن إزالة العقبات المصطنعة التي تعقد بشكل خطير الأداء اليومي لسفاراتنا وقنصلياتنا العامة، بما في ذلك التمويل ومحاولات تقييد الحركة وعدد الدبلوماسيين، ومحاولات الحد من مدة إقامة كل دبلوماسي، وهو ما لا تنص عليه أي اتفاقيات دولية أو علاقات دبلوماسية".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.إعلام: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أرعبت السياسيين في كييف والعواصم الأوروبيةوزير الخارجية الروسي وولي العهد السعودي يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبوتنيك عربي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 2025-02-19T12:32+0000 true PT5M41S

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي