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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
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أعمال مسابقة "ستينين" تعرض مجددا في الإمارات
أعمال مسابقة "ستينين" تعرض مجددا في الإمارات
سبوتنيك عربي
يستمر العرض المتنقل لأعمال الفائزين في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لعام 2024، بمعرض يقام في إطار مهرجان "إكسبوجر"، أحد أكبر الفعاليات الخاصة... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:36+0000
2025-02-20T14:36+0000
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أندريه ستينين
مسابقة ستينين الدولية
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يضم المهرجان هذا العام 40 صورة التقطها مصورون صحفيون شباب من روسيا، وسوريا، والهند، والصين، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وميانمار ودول أخرى.وسيتم عرض أعمال الفائزين بجائزة ستينين في الشارقة للمرة الثالثة، علماً أن التعاون الأول مع "إكسبوجر" كان في عام 2023.أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة، أشارت في تعليقها على افتتاح المعرض قائلة: "يعد مهرجان "إكسبوجر" أحد أكبر مهرجانات التصوير الفوتوغرافي ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في جميع أنحاء العالم. ونحن سعداء جدًا لأن أعمال الفائزين في المسابقة أصبحت تحتل مرة أخرى مكانة في المهرجان".يشار إلى أن مهرجان "إكسبوجر 2025" سوف يجمع تحت لوائه خبراء العالم في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام، مما يمنح الجمهور فرصة زيارة معارض نابضة بالحياة، والتعرف على أحدث الإنجازات الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في ورشات عمل تدريبية والمسابقات وغيرها من الأحداث ذات الصلة في إطار المهرجان.وتهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الرأي العام إلى المهام التي يؤديها التصوير الصحفي الحديث، في إشارة إلى أن المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صورصورة لصحفي سوري تحصل على أعلى نسبة تصويت خلال مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024
https://sarabic.ae/20240904/1092383787.html
https://sarabic.ae/20240826/مسابقة-أندريه-ستينين-2024-تكشف-النقاب-عن-الفائزين-1092024022.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, فن, أخبار فن, ثقافة, أندريه ستينين, مسابقة ستينين الدولية, مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, فن, أخبار فن, ثقافة, أندريه ستينين, مسابقة ستينين الدولية, مسابقة أندريه ستنين الدولية للتصوير الصحفي

أعمال مسابقة "ستينين" تعرض مجددا في الإمارات

14:36 GMT 20.02.2025
© Photo / Stenin Contest أعمال مسابقة ستينين تُعرض مجددًا في الإمارات
أعمال مسابقة ستينين تُعرض مجددًا في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Photo / Stenin Contest
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يستمر العرض المتنقل لأعمال الفائزين في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لعام 2024، بمعرض يقام في إطار مهرجان "إكسبوجر"، أحد أكبر الفعاليات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي في منطقة الشرق الأوسط. علماً أن أعمال مسابقة ستينين تم عرضها سابقًا في بكين وبلغراد وكينشاسا ودار السلام.
يضم المهرجان هذا العام 40 صورة التقطها مصورون صحفيون شباب من روسيا، وسوريا، والهند، والصين، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وميانمار ودول أخرى.
وسيتم عرض أعمال الفائزين بجائزة ستينين في الشارقة للمرة الثالثة، علماً أن التعاون الأول مع "إكسبوجر" كان في عام 2023.
© Photo / Stenin Contest أعمال مسابقة ستينين تُعرض مجددًا في الإمارات
أعمال مسابقة ستينين تُعرض مجددًا في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
أعمال مسابقة ستينين تُعرض مجددًا في الإمارات
© Photo / Stenin Contest
أوكسانا أولينيك، المشرفة على المسابقة، أشارت في تعليقها على افتتاح المعرض قائلة: "يعد مهرجان "إكسبوجر" أحد أكبر مهرجانات التصوير الفوتوغرافي ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في جميع أنحاء العالم. ونحن سعداء جدًا لأن أعمال الفائزين في المسابقة أصبحت تحتل مرة أخرى مكانة في المهرجان".
Работа Реальный климат Южного Судана фотографа из Великобритании Люка Дрея. 2 место. Главные новости, серии - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
وسائط متعددة
الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي
4 سبتمبر 2024, 11:59 GMT

وأضافت أولينيك: "يحذوني الأمل في أن تشارك المزيد من الأعمال المشرقة والموهوبة للمصورين الصحفيين، بما في ذلك من الإمارات العربية المتحدة، في مسابقة ستينين المقبلة".

معرض أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
مسابقة "أندريه ستينين-2024" تكشف النقاب عن الفائزين
26 أغسطس 2024, 06:00 GMT
يشار إلى أن مهرجان "إكسبوجر 2025" سوف يجمع تحت لوائه خبراء العالم في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام، مما يمنح الجمهور فرصة زيارة معارض نابضة بالحياة، والتعرف على أحدث الإنجازات الإبداعية والتكنولوجية في هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة في ورشات عمل تدريبية والمسابقات وغيرها من الأحداث ذات الصلة في إطار المهرجان.
وتهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الرأي العام إلى المهام التي يؤديها التصوير الصحفي الحديث، في إشارة إلى أن المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث من حولنا.
موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
صورة لصحفي سوري تحصل على أعلى نسبة تصويت خلال مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024
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