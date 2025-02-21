البحث عن أصول الحضارة السومرية الغائبة في أعماق بلاد الرافدين
© Photo / IA RASمنظر من شمال الخندق الطبقي المكتشف من الحضارة السومرية
© Photo / IA RAS
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أجرت بعثة مشتركة لمعهد الآثار ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ولأول مرة، أعمال حفر أثرية في بلدة تل واجف في محافظة ميسان جنوب العراق، كشفت عن آثار وكنوز تعود للحضارة السومرية.
ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "scientificrussia" العلمية، يعود تاريخ هذه الآثار إلى الألفية السادسة قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث الخزفي في بلاد ما بين النهرين).
وتقع بلدة تل واجف على بعد 5 كم من الحدود الدولية العراقية مع إيران وعلى بعد نحو 10 كم من المرتفعات المنخفضة لجبال زاغروس. تم اختيار هذه الآثار من بين عشرين أثراً عرضتها وزارة الثقافة العراقية على علماء الآثار الروس للاختيار من بينها.
يقول الباحث الرائد في قسم النظرية والمنهجية في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، شاخمردان ناظموفيتش أميروف: "إن الأعمال الأثرية في هذه المحافظة العراقية أقل بكثير من غيرها من المحافظات. إنها نقية. أجريت أولى الحفريات الأثرية هناك على يد رئيس المكتب الإقليمي لهيئة الآثار والتراث العراقية مرتضى هاشم. وكنا أول علماء آثار أجانب يقومون بأعمال حفريات في محافظة ميسان".
© Photo / IA RASإناء مطلي مغلق بفوهة من الحضارة السومرية
إناء مطلي مغلق بفوهة من الحضارة السومرية
© Photo / IA RAS
اختار العلماء تلًا واحدًا بمساحة نحو هكتار واحد، والذي تعرض لأضرار بالغة. وعلى سطحه كان هناك كمية لا تصدق من السيراميك المطلي، وكان تأريخها الأولي في ذلك المكان لا يترك مجالاً للشك في أن هذا كان نصبًا يعود إلى الألفية السادسة قبل الميلاد.
وكان اختيار تل واجف استمرارًا منطقيًا لأكثر من نصف قرن من العمل في دراسة المعالم الأثرية البدائية في بلاد ما بين النهرين، والذي قام به معهد الآثار التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في الشرق الأوسط.
© Photo / IA RASطبق عميق مزين بوردة مركزية، تم تصويره باستخدام تقنية الرسم "السلبية".
طبق عميق مزين بوردة مركزية، تم تصويره باستخدام تقنية الرسم "السلبية".
© Photo / IA RAS
لقد جذبت منطقة تل واجف اهتمام علماء الآثار ليس فقط بسبب أهميتها الثقافية. موقعها الجغرافي مثير للاهتمام. يقع النصب التذكاري بالقرب من سفوح جبال زاغروس، على حدود شريط ضيق من الأمطار الموسمية المستقرة أو الزراعة غير المروية (هذا هو الجزء الجنوبي من الهلال الخصيب) والطمي في بلاد ما بين النهرين، حيث لا يمكن للحياة البشرية أن تستمر إلا باستخدام الري. وهذا يعني أن تل واجف يمكن أن يلقي الضوء على تاريخ المرحلة المبكرة من تطور السهل الرسوبي في جنوب بلاد ما بين النهرين من قبل السكان المستقرين الأوائل.
استغرقت الرحلة إلى تل واجف شهرًا كاملاً، حيث وصلت المجموعة إلى الموقع في أوائل أبريل/ نيسان، وعادت إلى روسيا في أوائل مايو/ أيار 2024. واستغرقت أعمال التنقيب نحو ثلاثة أسابيع ونصف، وهو ما لا يكفي، بحسب علماء الآثار، لدراسة الأثر بالكامل، الذي تبلغ مساحته نحو هكتار واحد. بسبب الأضرار، لم يكن من الممكن تحديد الارتفاع الأصلي للتل فوق مستوى السهل المحيط به بدقة.
9 يناير, 09:37 GMT
يقول أميروف: "لقد واجهتنا مهمة إجراء البحوث الطبقية وتحديد سمك الطبقة الثقافية. وللقيام بذلك، كان من الضروري العثور على قسم غير تالف من التل. وتبين أن هذا هو المنحدر الشمالي، الذي وضعنا عليه خندقًا مكونًا من أربعة مربعات، كل منها مساحة 4 × 4 أمتار. وبسبب الوقت المحدود للعمل، تم تقليص مساحة كل مربع إلى 4 × 2 متر، وتم ضغط أدنى الحفريات إلى 2 × 2 متر، حيث حاولوا النزول إلى أعمق ما يمكن لفهم سمك الطبقة".
وتبين أن سمك الطبقة يزيد عن 5 أمتار، ورغم أنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الطبقة القارية بسبب ضيق الوقت، فقد تم اكتشاف رواسب ثقافية في الحفرة الطبقية الواقعة في الجزء السفلي من التل على عمق متر ونصف المتر تحت السهل الرسوبي الحديث.
8 ديسمبر 2024, 15:35 GMT
في الطبقة العليا التي يبلغ سمكها متراً واحداً من الرواسب الثقافية في تل واجف، اكتشف العلماء مواد تعود إلى العصر السومري وتراكمات كبيرة من السيراميك والعناصر الهيكلية المصنوعة من حجر النهر. وكان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو انتظار علماء الآثار في المقدمة، أو بالأحرى في الطبقات السفلى من الحفريات.
وبحسب العلماء، فإن العمارة الطينية من الصعب جدًا التعرف عليها أثناء الحفريات. وقد تم اكتشاف قطع خزفية من ثقافة العبيد ما قبل السومرية تحت طبقة سمكها متر واحد من العصر السومري. وتعتبر حضارة العبيد أقدم حضارة في جنوب بلاد ما بين النهرين، والتي غطت في ذروتها كامل المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات.
29 أكتوبر 2024, 08:39 GMT
وكانت القطع الخزفية التي عثر عليها في تل واجف مفاجئة في مظهرها المتناغم، فبالإضافة إلى عناصر من ثقافة العبيد، كانت لها عدد من السمات القريبة من آثار منطقة زاغروس، ممثلة في وادي ده لوران وسوسيانا.
كما تم العثور أيضًا على أجزاء تصور جذوعًا بشرية. ومن بين القطع البلاستيكية الصغيرة التي تم العثور عليها تماثيل صغيرة لوعول وماعز وخنازير وطيور وبعض المجوهرات.
24 أكتوبر 2024, 11:18 GMT
أما فيما يتعلق بالعمارة في تل واجف، فقد تم العثور في المنطقة المكتشفة على أبنية مبنية من الطوب واللبن والحجر، وهي أبنية تقليدية خاصة بهذه المنطقة. كما تم العثور على هياكل من القصب، وكان أحدها غير عادي للغاية، حيث كان يجمع بين تقنيات البناء بالطوب اللبن والقصب.
ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "scientificrussia" العلمية، فإنه استناداً إلى شظايا السيراميك الموجودة في الطبقة العليا، يعود تاريخ الآثار المكتشفة إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد (عصر الحضارة السومرية في بلاد ما بين النهرين)، وهي الأقدم على كوكبنا. أما بالنسبة لرواسب تل واجف التي تعود إلى فترة سابقة، والتي يمكن تأريخها إلى النصف الأول من الألفية السادسة قبل الميلاد.