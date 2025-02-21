https://sarabic.ae/20250221/البحث-عن-أصول-الحضارة-السومرية-الغائبة-في-أعماق-بلاد-الرافدين---1098025151.html

البحث عن أصول الحضارة السومرية الغائبة في أعماق بلاد الرافدين

البحث عن أصول الحضارة السومرية الغائبة في أعماق بلاد الرافدين

سبوتنيك عربي

أجرت بعثة مشتركة لمعهد الآثار ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ولأول مرة، أعمال حفر أثرية في بلدة تل واجف في محافظة ميسان جنوب العراق،... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T08:52+0000

2025-02-21T08:52+0000

2025-02-21T08:52+0000

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ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "scientificrussia" العلمية، يعود تاريخ هذه الآثار إلى الألفية السادسة قبل الميلاد (العصر الحجري الحديث الخزفي في بلاد ما بين النهرين).وتقع بلدة تل واجف على بعد 5 كم من الحدود الدولية العراقية مع إيران وعلى بعد نحو 10 كم من المرتفعات المنخفضة لجبال زاغروس. تم اختيار هذه الآثار من بين عشرين أثراً عرضتها وزارة الثقافة العراقية على علماء الآثار الروس للاختيار من بينها.اختار العلماء تلًا واحدًا بمساحة نحو هكتار واحد، والذي تعرض لأضرار بالغة. وعلى سطحه كان هناك كمية لا تصدق من السيراميك المطلي، وكان تأريخها الأولي في ذلك المكان لا يترك مجالاً للشك في أن هذا كان نصبًا يعود إلى الألفية السادسة قبل الميلاد.لقد جذبت منطقة تل واجف اهتمام علماء الآثار ليس فقط بسبب أهميتها الثقافية. موقعها الجغرافي مثير للاهتمام. يقع النصب التذكاري بالقرب من سفوح جبال زاغروس، على حدود شريط ضيق من الأمطار الموسمية المستقرة أو الزراعة غير المروية (هذا هو الجزء الجنوبي من الهلال الخصيب) والطمي في بلاد ما بين النهرين، حيث لا يمكن للحياة البشرية أن تستمر إلا باستخدام الري. وهذا يعني أن تل واجف يمكن أن يلقي الضوء على تاريخ المرحلة المبكرة من تطور السهل الرسوبي في جنوب بلاد ما بين النهرين من قبل السكان المستقرين الأوائل.استغرقت الرحلة إلى تل واجف شهرًا كاملاً، حيث وصلت المجموعة إلى الموقع في أوائل أبريل/ نيسان، وعادت إلى روسيا في أوائل مايو/ أيار 2024. واستغرقت أعمال التنقيب نحو ثلاثة أسابيع ونصف، وهو ما لا يكفي، بحسب علماء الآثار، لدراسة الأثر بالكامل، الذي تبلغ مساحته نحو هكتار واحد. بسبب الأضرار، لم يكن من الممكن تحديد الارتفاع الأصلي للتل فوق مستوى السهل المحيط به بدقة.وتبين أن سمك الطبقة يزيد عن 5 أمتار، ورغم أنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الطبقة القارية بسبب ضيق الوقت، فقد تم اكتشاف رواسب ثقافية في الحفرة الطبقية الواقعة في الجزء السفلي من التل على عمق متر ونصف المتر تحت السهل الرسوبي الحديث.في الطبقة العليا التي يبلغ سمكها متراً واحداً من الرواسب الثقافية في تل واجف، اكتشف العلماء مواد تعود إلى العصر السومري وتراكمات كبيرة من السيراميك والعناصر الهيكلية المصنوعة من حجر النهر. وكان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو انتظار علماء الآثار في المقدمة، أو بالأحرى في الطبقات السفلى من الحفريات.وبحسب العلماء، فإن العمارة الطينية من الصعب جدًا التعرف عليها أثناء الحفريات. وقد تم اكتشاف قطع خزفية من ثقافة العبيد ما قبل السومرية تحت طبقة سمكها متر واحد من العصر السومري. وتعتبر حضارة العبيد أقدم حضارة في جنوب بلاد ما بين النهرين، والتي غطت في ذروتها كامل المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات.وكانت القطع الخزفية التي عثر عليها في تل واجف مفاجئة في مظهرها المتناغم، فبالإضافة إلى عناصر من ثقافة العبيد، كانت لها عدد من السمات القريبة من آثار منطقة زاغروس، ممثلة في وادي ده لوران وسوسيانا.أما فيما يتعلق بالعمارة في تل واجف، فقد تم العثور في المنطقة المكتشفة على أبنية مبنية من الطوب واللبن والحجر، وهي أبنية تقليدية خاصة بهذه المنطقة. كما تم العثور على هياكل من القصب، وكان أحدها غير عادي للغاية، حيث كان يجمع بين تقنيات البناء بالطوب اللبن والقصب.ووفقا للمقال الذي نشرته مجلة "scientificrussia" العلمية، فإنه استناداً إلى شظايا السيراميك الموجودة في الطبقة العليا، يعود تاريخ الآثار المكتشفة إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد (عصر الحضارة السومرية في بلاد ما بين النهرين)، وهي الأقدم على كوكبنا. أما بالنسبة لرواسب تل واجف التي تعود إلى فترة سابقة، والتي يمكن تأريخها إلى النصف الأول من الألفية السادسة قبل الميلاد.مادة تخرج من الصحراء العربية الكبرى تهب "الحياة" للكوكب... فيديواكتشاف أثري في تركيا يحكي تاريخ ترويض الحيوانات

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