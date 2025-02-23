https://sarabic.ae/20250223/ترامب-ملايين-الدولارات-أنفقت-على-أشخاص-مزيفين-في-البلاد-تزيد-أعمارهم-عن-200-عام-1098079393.html

ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام

ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T08:11+0000

2025-02-23T08:11+0000

2025-02-23T08:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن: "هناك ملايين الأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين من المفترض أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو 150 عاما".وأضاف أن هذه البيانات "احتيال كامل"، ازدهرت في ظل الإدارة السابقة.وأكد ترامب أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".ووعد، قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".يذكر أن ترامب عيّن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجودهإعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولارهوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا

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