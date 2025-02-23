ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام

عربي
بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250223/ترامب-ملايين-الدولارات-أنفقت-على-أشخاص-مزيفين-في-البلاد-تزيد-أعمارهم-عن-200-عام-1098079393.html
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T08:11+0000
2025-02-23T08:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097660787_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_be261d448f1ac81796be5f9a79b6d44f.jpg
وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن: "هناك ملايين الأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين من المفترض أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو 150 عاما".وأضاف أن هذه البيانات "احتيال كامل"، ازدهرت في ظل الإدارة السابقة.وأكد ترامب أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".ووعد، قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".يذكر أن ترامب عيّن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجودهإعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولارهوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
https://sarabic.ae/20250222/سياسي-بريطاني-يحذر-من-ثورة-سياسية-تجتاح-أوروبا-1098073394.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097660787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce5e0ff976b4280987dd785e35fb497.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام

08:11 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات الحكومية.
وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن: "هناك ملايين الأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين من المفترض أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو 150 عاما".

وتابع: "لدينا شخص من المفترض أن عمره 360 عاما، وهو رقم قياسي مطلق! لقد مضى على وجود بلدنا 250 سنة فقط، وهو أكبر سنا من أمريكا".

وأضاف أن هذه البيانات "احتيال كامل"، ازدهرت في ظل الإدارة السابقة.

وقال ترامب ساخطًا: "لدينا 3.5 مليون شخص في السجلات تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عامًا، و1.3 مليون شخص فوق 150 عامًا، بل إن هناك 1039 شخصًا تزيد أعمارهم عن 220 عامًا، وفقًا للسجلات. كيف يعقل هذا؟".

وأكد ترامب أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".

وأشار إلى أن إدارته تعمل بالفعل على تحديد هوية "المعمرين المزيفين" وتعتزم التوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

ووعد، قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".
زعيم حزب الإصلاح اليميني البريطاني نايجل فراج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
سياسي بريطاني يحذر من "ثورة سياسية" تجتاح أوروبا
أمس, 20:55 GMT
يذكر أن ترامب عيّن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الأيام الماضية، أثار كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زعمهما أن ملايين الأشخاص المتوفين، لا يزالون يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني.

من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".
ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.
بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجوده
إعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولار
هوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала