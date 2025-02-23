https://sarabic.ae/20250223/ترامب-ملايين-الدولارات-أنفقت-على-أشخاص-مزيفين-في-البلاد-تزيد-أعمارهم-عن-200-عام-1098079393.html
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن: "هناك ملايين الأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين من المفترض أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو 150 عاما".وأضاف أن هذه البيانات "احتيال كامل"، ازدهرت في ظل الإدارة السابقة.وأكد ترامب أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".ووعد، قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".يذكر أن ترامب عيّن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.بعد تشكيك ماسك.. ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجودهإعلام: رسوم ترامب الجمركية على أوروبا تقدر بـ 29 مليار دولارهوكي الجليد يشعل تراشقا ساخرا بين ترامب وترودو بعد فوز كندا على أمريكا
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: ملايين الدولارات أنفقت على أشخاص مزيفين في البلاد تزيد أعمارهم عن 200 عام
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، يتم إنفاقها على دفعات لأشخاص تزيد أعمارهم عن 200 عام، وفقا للسجلات الحكومية.
وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن: "هناك ملايين الأشخاص المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين من المفترض أن أعمارهم تتجاوز 130 أو 140 أو 150 عاما".
وتابع: "لدينا شخص من المفترض أن عمره 360 عاما، وهو رقم قياسي مطلق! لقد مضى على وجود بلدنا 250 سنة فقط، وهو أكبر سنا من أمريكا".
وأضاف أن هذه البيانات "احتيال كامل"، ازدهرت في ظل الإدارة السابقة.
وقال ترامب ساخطًا: "لدينا 3.5 مليون شخص في السجلات تتراوح أعمارهم بين 140 و149 عامًا، و1.3 مليون شخص فوق 150 عامًا، بل إن هناك 1039 شخصًا تزيد أعمارهم عن 220 عامًا، وفقًا للسجلات. كيف يعقل هذا؟".
وأكد ترامب أن "مثل هذه البيانات تؤكد أن هناك عملية احتيال واضحة تطورت وظهرت في عهد الإدارة السابقة".
وأشار إلى أن إدارته تعمل بالفعل على تحديد هوية "المعمرين المزيفين" وتعتزم التوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
ووعد، قائلا: "هذا المخطط موجود منذ سنوات، لكننا سنضع حدا له".
يذكر أن ترامب عيّن الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك، وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الأيام الماضية، أثار كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زعمهما أن ملايين الأشخاص المتوفين، لا يزالون يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني.
من جانبه، شارك ماسك
، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".
ووفقا لتقارير
أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.