https://sarabic.ae/20250224/في-تحول-جديد-أمريكا-تغيب-عن-افتتاح-جلسة-مجلس-حقوق-الإنسان-لأول-مرة-1098116371.html
في تحول جديد... أمريكا تغيب عن افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان لأول مرة
في تحول جديد... أمريكا تغيب عن افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان لأول مرة
سبوتنيك عربي
غابت الولايات المتحدة الأمريكية عن افتتاح الدورة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T09:59+0000
2025-02-24T09:59+0000
2025-02-24T09:59+0000
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مفوضية حقوق الانسان
أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الانسان
مجلس حقوق الانسان
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ولم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلا واحدا لافتتاح الدورة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وظل المقعد المخصص للوفد الأمريكي في قاعة المجلس في جنيف فارغا للمرة الأولى، على الرغم من افتتاح الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين للمجلس، اليوم الاثنين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يقع مقعد الوفد الأمريكي بين الوفد الروسي والوفد الفلسطيني، فيما كان الوفد الإسرائيلي غائب أيضا.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبعد الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، انسحاب إسرائيل من المجلس.وذكر المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل، من الناحية الفنية، لا تستطيعان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأنهما ليستا عضوين فيه".الخارجية الروسية: موسكو حددت المرشح لمنصب سفيرها لدى واشنطناقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250221/مشروع-قانون-من-الجمهوريين-بشأن-انسحاب-أمريكا-الكامل-من-الأمم-المتحدة-1098023217.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, مفوضية حقوق الانسان, أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الانسان, مجلس حقوق الانسان, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, مفوضية حقوق الانسان, أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الانسان, مجلس حقوق الانسان, منظمة الأمم المتحدة
في تحول جديد... أمريكا تغيب عن افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان لأول مرة
غابت الولايات المتحدة الأمريكية عن افتتاح الدورة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للمرة الأولى.
ولم ترسل الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلا واحدا لافتتاح الدورة الرفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وظل المقعد المخصص للوفد الأمريكي في قاعة المجلس في جنيف فارغا للمرة الأولى، على الرغم من افتتاح الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين للمجلس، اليوم الاثنين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، يقع مقعد الوفد الأمريكي بين الوفد الروسي والوفد الفلسطيني، فيما كان الوفد الإسرائيلي غائب أيضا.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "أبواب المجلس لا تزال مفتوحة وإن مقعد الولايات المتحدة الأمريكية، محجوز في حال أرادت العودة".
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة. وبعد الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، انسحاب إسرائيل من المجلس.
وذكر المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل، من الناحية الفنية، لا تستطيعان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
، لأنهما ليستا عضوين فيه".