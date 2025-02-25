https://sarabic.ae/20250225/تقارير-تكشف-إنفاق-وكالة-يو-إس-أيد-الأمريكية-500-مليون-دولار-لتشكيل-هوية-أوكرانية-موالية-للغرب-1098149091.html
تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب
تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، أن الوكالة استثمرت أكثر من 500 مليون دولار في أوكرانيا، منذ عام 2014،... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في أحدث تقرير للتدقيق الداخلي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الوكالة منحت عقدين إضافيين لشركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، ومقرها واشنطن، بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبلغت قيمة العقدين، اللذان أصبحا جزءًا من المرحلتين الثالثة والرابعة من "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، 180.2 مليون دولار و252 مليون دولار، على التوالي.وقال التقرير إن هدف برنامج "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، هو "تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الإصلاحات التي تهدف إلى المسار الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".ومنذ عام 2014، وجّهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 510 ملايين دولار لدعم تشكيل "هوية" مؤيدة للغرب في أوكرانيا.لكنها وجدت نفسها، وفي مرات عدة، في قلب الفضائح بسبب تعاونها مع منظمات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان.تقارير تكشف استثمار وكالة "يو إس أيد" أكثر من 14 مليون دولار في المنظمات غير الحكومية الأوكرانيةواشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب
08:45 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 25.02.2025)
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، أن الوكالة استثمرت أكثر من 500 مليون دولار في أوكرانيا، منذ عام 2014، لتشكيل "هوية أوكرانية" موالية للغرب ذات توجهات أوروبية أطلسية.
وجاء في أحدث تقرير للتدقيق الداخلي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الوكالة منحت عقدين إضافيين لشركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، ومقرها واشنطن، بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبلغت قيمة العقدين، اللذان أصبحا جزءًا من المرحلتين الثالثة والرابعة من "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، 180.2 مليون دولار و252 مليون دولار، على التوالي.
وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للمرحلتين الأوليين من المبادرة ذاتها نحو 78.2 مليون دولار، وفقًا لموقع "يو إس إي سبيندينغ" الحكومي.
وقال التقرير إن هدف برنامج "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، هو "تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الإصلاحات التي تهدف إلى المسار الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".
ومنذ عام 2014، وجّهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 510 ملايين دولار لدعم تشكيل "هوية" مؤيدة للغرب في أوكرانيا.
وتعد شركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، إحدى الشركات الرائدة المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المشاريع العالمية.
لكنها وجدت نفسها، وفي مرات عدة، في قلب الفضائح بسبب تعاونها مع منظمات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان.