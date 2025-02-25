تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250225/تقارير-تكشف-إنفاق-وكالة-يو-إس-أيد-الأمريكية-500-مليون-دولار-لتشكيل-هوية-أوكرانية-موالية-للغرب-1098149091.html
تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب
تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، أن الوكالة استثمرت أكثر من 500 مليون دولار في أوكرانيا، منذ عام 2014،... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T08:45+0000
2025-02-25T08:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
وجاء في أحدث تقرير للتدقيق الداخلي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الوكالة منحت عقدين إضافيين لشركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، ومقرها واشنطن، بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.وبلغت قيمة العقدين، اللذان أصبحا جزءًا من المرحلتين الثالثة والرابعة من "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، 180.2 مليون دولار و252 مليون دولار، على التوالي.وقال التقرير إن هدف برنامج "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، هو "تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الإصلاحات التي تهدف إلى المسار الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".ومنذ عام 2014، وجّهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 510 ملايين دولار لدعم تشكيل "هوية" مؤيدة للغرب في أوكرانيا.لكنها وجدت نفسها، وفي مرات عدة، في قلب الفضائح بسبب تعاونها مع منظمات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان.تقارير تكشف استثمار وكالة "يو إس أيد" أكثر من 14 مليون دولار في المنظمات غير الحكومية الأوكرانيةواشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
https://sarabic.ae/20250206/صندوق-النقد-الدولي-نراقب-التصرفات-الأمريكية-بعد-حل-يو-إس-أيد-وتأثيره-على-دعم-أوكرانيا-1097543254.html
https://sarabic.ae/20250207/صحيفة-أمريكية-وكالة-يو-إس-أيد-تحاول-مكافحة-نجاحات-الإعلام-الروسي-1097575447.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b4f90ff791f1cbc1f52b9dbb755c0adc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

تقارير تكشف إنفاق وكالة "يو إس أيد" أكثر من 500 مليون دولار لتشكيل "هوية" أوكرانية موالية للغرب

08:45 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 25.02.2025)
© Sputnik . Mihail Kutusov / الانتقال إلى بنك الصوردولارات أمريكية
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Sputnik . Mihail Kutusov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة تقارير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، أن الوكالة استثمرت أكثر من 500 مليون دولار في أوكرانيا، منذ عام 2014، لتشكيل "هوية أوكرانية" موالية للغرب ذات توجهات أوروبية أطلسية.
وجاء في أحدث تقرير للتدقيق الداخلي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، والذي صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الوكالة منحت عقدين إضافيين لشركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، ومقرها واشنطن، بعد بداية العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022.
وبلغت قيمة العقدين، اللذان أصبحا جزءًا من المرحلتين الثالثة والرابعة من "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، 180.2 مليون دولار و252 مليون دولار، على التوالي.

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للمرحلتين الأوليين من المبادرة ذاتها نحو 78.2 مليون دولار، وفقًا لموقع "يو إس إي سبيندينغ" الحكومي.

صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
صندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا
6 فبراير, 17:02 GMT
وقال التقرير إن هدف برنامج "مبادرة بناء الثقة في أوكرانيا"، هو "تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الإصلاحات التي تهدف إلى المسار الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".
ومنذ عام 2014، وجّهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يقرب من 510 ملايين دولار لدعم تشكيل "هوية" مؤيدة للغرب في أوكرانيا.
جناح وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
صحيفة أمريكية: وكالة "يو إس أيد" تحاول مكافحة نجاحات الإعلام الروسي
7 فبراير, 20:02 GMT

وتعد شركة "كيمونيكس إنترناشيونال"، إحدى الشركات الرائدة المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المشاريع العالمية.

لكنها وجدت نفسها، وفي مرات عدة، في قلب الفضائح بسبب تعاونها مع منظمات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان.
تقارير تكشف استثمار وكالة "يو إس أيد" أكثر من 14 مليون دولار في المنظمات غير الحكومية الأوكرانية
واشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала