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أمريكا تكشف عن المبلغ الذي تريد الحصول عليه من الصفقة مع أوكرانيا
أمريكا تكشف عن المبلغ الذي تريد الحصول عليه من الصفقة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تولد صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا أرباحا بقيمة 20 مليار دولار يمكن استخدامها لسداد العجز في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T18:52+0000
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وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عندما سُئل عن نوع المكاسب التي يمكن توقعها من الاتفاق: "نحن نتحدث عن الكثير من المال".صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء أن، فلاديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة. وفي وقت سابق، قال ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة. وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرةزيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها
https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html
https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا تكشف عن المبلغ الذي تريد الحصول عليه من الصفقة مع أوكرانيا

18:52 GMT 27.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyمنظر لمنجم مفتوح من المعدن النادرة
منظر لمنجم مفتوح من المعدن النادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تولد صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا أرباحا بقيمة 20 مليار دولار يمكن استخدامها لسداد العجز في الميزانية الأمريكية وتقليص العبء الضريبي على الأمريكيين.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عندما سُئل عن نوع المكاسب التي يمكن توقعها من الاتفاق: "نحن نتحدث عن الكثير من المال".

وتابع: "هناك الكثير من التقديرات، ولكن أعتقد أن التقدير التقريبي لما قد يجلبه هذا الاتفاق للشعب الأمريكي هو نحو 20 مليار دولار".

العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
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17:02 GMT
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء أن، فلاديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب في أول اجتماع لإدارته: "سوف يصل (زيلينسكي) يوم الجمعة. لقد تم تأكيد ذلك الآن، وسنوقع اتفاقية ستكون اتفاقية كبيرة جدًا".

وفي وقت سابق، قال ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".
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25 فبراير, 23:08 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.
ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة
زيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها
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