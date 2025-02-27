https://sarabic.ae/20250227/أمريكا-تكشف-عن-المبلغ-الذي-تريد-الحصول-عليه-من-الصفقة-مع-أوكرانيا-1098243396.html

أمريكا تكشف عن المبلغ الذي تريد الحصول عليه من الصفقة مع أوكرانيا

أمريكا تكشف عن المبلغ الذي تريد الحصول عليه من الصفقة مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تولد صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا أرباحا بقيمة 20 مليار دولار يمكن استخدامها لسداد العجز في... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T18:52+0000

2025-02-27T18:52+0000

2025-02-27T18:52+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عندما سُئل عن نوع المكاسب التي يمكن توقعها من الاتفاق: "نحن نتحدث عن الكثير من المال".صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء أن، فلاديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، يوم الجمعة المقبل، لتوقيع اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة. وفي وقت سابق، قال ترامب أن صفقة المعادن مع أوكرانيا "صفقة كبيرة للغاية. يمكن أن تبلغ قيمتها تريليون دولار. يمكن أن تكون أي شيء، لكنها تتعلق بالمعادن النادرة وأشياء أخرى".وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن "النسخة النهائية من الاتفاقية لا تشير إلى أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لكييف"، والتي سبق أن أصرت عليها أوكرانيا مقابل الموافقة على الصفقة. وأكدت الصحيفة أن كييف وافقت على الشروط الجديدة للصفقة، بعدما تخلت الولايات المتحدة عن الحصول على إيرادات محتملة من استغلال الموارد المعدنية بقيمة 500 مليار دولار.ترامب: زيلينسكي سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية المعادن النادرةزيلينسكي يرفض الاعتراف بديون مستحقة لأمريكا ويتحداها

https://sarabic.ae/20250227/خبير-اقتصادي-أوكرانيا-ستدفع-فاتورة-باهظة-للغرب-وواشنطن-ستستحوذ-على-المعادن-النادرة-1098239992.html

https://sarabic.ae/20250225/ترامب-أمريكا-ترغب-في-شراء-الموارد-الطبيعية-من-روسيا-وليس-فقط-من-أوكرانيا-1098178839.html

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