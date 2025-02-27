القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
10:41 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 10:42 GMT 27.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشمال" التابعة للجيش الروسي حررت بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر جسيمة على محور كورسك.