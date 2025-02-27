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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250227/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نيكولسكي-في-مقاطعة-كورسك-1098221477.html
القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشمال" التابعة للجيش الروسي حررت بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية كبدت... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك

10:41 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 10:42 GMT 27.02.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشمال" التابعة للجيش الروسي حررت بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر جسيمة على محور كورسك.
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